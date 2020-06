Instituição de ensino foi alvo da PF e do MPF durante a Operação Vagatomia, que investiga fraudes no Fies, ProUni e no exame revalida

publicado em 29/06/2020

No decorrer das investigações, a PF identificou ameaças proferidas pelo dono da universidade aos alunos que fizeram as denúncias (Foto: Reprodução/G1.com)

O Ministério da Educação (MEC) suspendeu a portaria que paralisava todas as atividades do curso de Medicina da Universidade Brasil, em Fernandópolis, e com isso, as apurações sobre o suposto ingresso de alunos em número superior ao permitido. Assim, as aulas, o vestibular e as transferências podem voltar a ser realizadas. A portaria é do dia 25 de junho, mas só foi publicada na última sexta-feira, 26 no Diário Oficial da União (DOU).A portaria suspende os efeitos de outras duas portarias, uma de outubro de 2019, que suspendeu as atividades do curso de Medicina, como o ingresso de novos alunos e a transferência para a instituição, e outra de março de 2020, que fechou o curso e obrigava a faculdade a liberar a transferência dos alunos para outras instituições. Caso a medida não fosse possível, a Universidade Brasil deveria mantê-los até a conclusão do curso.A decisão ainda suspende as apurações sobre o suposto ingresso de alunos em número superior ao permitido em Medicina, liberando também a entrada de novos estudantes por meio de vestibular, bem como a transferência de alunos.Em nota, a Universidade Brasil afirmou que está fazendo alterações nos trâmites internos relativos à governança corporativa e diretrizes administrativas mais claras para toda a comunidade acadêmica. "Com isso, a nova reitoria da universidade reforça seu compromisso de implementar processos transparentes", diz trecho do texto.As investigações por parte do Ministério Público Federal (MPF) e Polícia Federal, além da ação na Justiça continuam em trâmite.A Operação Vagatomia foi deflagrada pela Polícia Federal após pedido do Ministério Público Federal (MPF) e investiga supostas fraudes da Universidade Brasil no Fies, ProUni e também no exame revalida, prova aplicada pelo governo federal para avaliar os médicos formados fora do Brasil e permitir a atuação deles em território nacional.Um processo foi aberto na Justiça Federal e pode culminar no descredenciamento do curso de medicina da Universidade Brasil no MEC.A operação prendeu vários integrantes da cúpula da Universidade Brasil, incluindo o dono, José Fernando Pinto da Costa, que foi afastado do cargo.Segundo PF uma denúncia feita no início de 2019 apontava crimes e irregularidades que estariam ocorrendo no curso de medicina em Fernandópolis. As vagas para ingresso, transferência e financiamentos do Fies para o curso de medicina seriam negociadas por até R$ 120 mil por aluno.Entre estes alunos, que compraram suas vagas e financiamentos, estavam filhos de fazendeiros, servidores públicos, políticos, empresários e amigos dos donos da universidade. Com o crescimento desordenado de alunos de medicina no campus em Fernandópolis, a qualidade dos estudos foi prejudicada e alunos, então procuraram o MPF.No decorrer das investigações, a PF identificou ameaças proferidas pelo dono da universidade aos alunos que fizeram as denúncias, além de tentativas de influenciar e intimidar autoridades, destruição e ocultação de provas, dentre outras ilegalidades.*Diário da Região