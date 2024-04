No Divã com Renan é um projeto criado por Renan Bandeira para levar conhecimento além do seu consultório

publicado em 25/04/2024

No Divã com Renan é um projeto criado por Renan Bandeira para levar conhecimento além do seu consultório

Renan Bandeira é um psicólogo de Votuporanga, que iniciou sua trajetória em 2018 e de lá para cá, extraiu uma grande bagagem em relação aos seus atendimentos, que hoje se concentram em seu consultório particular. Com a intenção de poder estar além da sua sala de atendimento e se desenvolver em uma área que sempre teve vontade, mas que nunca teve a oportunidade, surgiu a ideia do projeto: “No Divã com Renan”.“Comecei a refletir sobre alguns pontos da minha vida, sentia que eu já estava em alguns lugares que almejava estar, mas que eu tinha muitas coisas para desenvolver em mim, em termos de dificuldades pessoais. Então comecei a pensar nesse projeto, e que as pessoas pudessem ver alguém se desenvolvendo aos poucos, literalmente do início, pois não tenho experiência em coordenar uma gravação, os detalhes que precisam de olhares técnicos, construir um roteiro, sem contar a “tela azul” que me dava quando ficava diante de uma câmera”, conta Renan.O profissional comenta que ser psicólogo fala de um lugar muito privado, muito íntimo e que às vezes, se esquece de como é viver fora desse lugar. “Desde pequeno eu tive algumas questões privadas sobre estar na frente de uma câmera e principalmente falando diante delas e essa dificuldade se tornou algo ainda maior com o passar do tempo. Alinhar esse desejo com continuar fazendo algo que é meu carro chefe (ajudar as pessoas) fez muito sentido para mim”, explica.“Com entrevistas profundas e descontraídas, pensando em ajudar os internautas por meio de bate-papos, com reflexões, e conexão com o outro, as entrevistas do canal no Youtube terão desde a assuntos mais densos, quanto a assuntos mais leves.“Os convidados são pessoas que já passaram pela minha vida de alguma forma, seja por um contato pessoal ou profissional e que me deixaram uma marca”, comenta Renan.Já foram divulgados dois episódios, o primeiro com Gabriela Giolo, que contou como foi receber o diagnóstico de paraplegia e como tem enfrentado o luto do corpo antigo. O segundo episódio foi com a Ludmila Santis, e conversaram sobre como é ser mãe de um filho autista e por onde os pais devem começar após o diagnóstico.Os próximos convidados serão o Divaldinho Matos, que falará sobre espiritualidade e psicanálise, Thiago Romero que é educador físico e abordará o tema sobre a redução dos psicofármacos na atividade física, Fabrício de Freitas que é médico obstetra e o papo será sobre parto normal, Carol Godoi Hampariam, que é psicóloga e conversará sobre rompimentos e separações, Rubieny Bandeira fisioterapeuta, Artur Macedo que é dentista, e entre outros.“Penso em fazer uma temporada de 12 episódios, no momento não penso em fazer uma segunda temporada, talvez eu invente outro projeto depois desse, aliás, eu preciso me dedicar no projeto da minha tese de doutorado”, explica o profissional.Sobre parcerias para as gravações, Renan conta que está aberto a novas parcerias. “Atualmente o Mobília 22 tem sido meu parceiro, concedendo o espaço para a gravação dos episódios e tem sido muito especial. Mas, estou à disposição de quem quiser conversar”.As pessoas podem conferir os episódios pelo link: www.youtube.com/@NodivacomRenanNo divã com renanSobre o psicólogoRenan Bandeira é graduado em Psicologia pela Unifev, pós-graduado em Psicologia do Tráfego e Especialista em Psicanálise Clínica.Atualmente está no doutorado em Psicologia na Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, em Buenos Aires.Atua como psicólogo clínico e dá aulas na pós-graduação Unifev como professor convidado. Realiza atendimentos de forma presencial e on-line.Instagram @renanbandeiraSpotify @nodivacomrenanCanal no YouTube @nodivacomrenanTelefone de contato (17) 9962 69646“Quando se trabalha com a psicologia tem uma espécie de “preservação” que te dá a ideia de que você precisa fazer isso o tempo todo, “você precisa evitar trombar com pacientes fora do setting terapêutico”, “você precisa prestar atenção em tudo que faz”, “observar os lugares que frequenta”, “não pode expressar suas emoções em público”, “quanto menos souberem da sua vida, menos você terá uma questão na transferência com seus pacientes” e outras coisas que às vezes nem é tão falado, mas é captado como você deve agir.” Renan Bandeira - CRP 06/142548