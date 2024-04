Votuporanguense e Grêmio Prudente decidem o Campeonato Paulista da Série A3 em dois jogos

publicado em 22/04/2024

Jogadores do CAV comemoram o gol da vitória (Rafa Bento/CAV)

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brEm reunião no início da tarde desta segunda-feira (22), a Federação Paulista de Futebol definiu os horários dos dois jogos finais do Campeonato Paulista da Série A3 entre Votuporanguense e Grêmio Prudente. A primeira partida será nesta quarta-feira (24), às 19h30, no “Prudentão”. O segundo confronto ocorre sábado (27), às 18h, na Arena Plínio Marin.A Votuporanguense venceu o Desportivo Brasil por 1 a 0 na noite de sábado (20) na Arena Plínio Marin, em Votuporanga, na semifinal do Campeonato Paulista da Série A3. Com a vitória, a Pantera Alvinegra está classificada para a final e conquistou o acesso para a Série A2 em 2025.Já em Santo André, o EC São Bernardo recebeu o Grêmio Prudente e o jogo terminou em 1 a 1. Como a equipe de Presidente Prudente venceu o primeiro confronto por 2 a 1, conseguiu a classificação para a final e o acesso.A diretoria quer iniciar a venda dos ingressos para o segundo jogo ainda na tarde desta segunda-feira (22). A Votuporanguense viaja para Presidente Prudente na tarde desta terça-feira (23).