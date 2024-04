O objetivo é apurar possíveis condutas ilícitas praticadas pelas instituições

publicado em 25/04/2024

O objetivo é apurar possíveis condutas ilícitas praticadas pelas instituições (Foto: Prefeitura de Rio Preto)

Fernanda Cipriano

Diante de um crescente número de reclamações, o Procon de São José do Rio Preto deu início a uma investigação das entidades associativas que atendem aposentados e pensionistas do INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social). O objetivo é apurar possíveis condutas ilícitas praticadas pelas instituições.

As entidades associativas sob investigação serão notificadas para que apresentem esclarecimentos. A principal queixa se refere à cobrança indevida de taxas. Criadas com o intuito de defender os direitos de aposentados e pensionistas, as associações estariam cobrando mensalidades não previstas nos acordos de cooperação técnica (ACTs) firmados com o INSS.

O próprio INSS será oficiado, durante a investigação, para informar todas as entidades associativas credenciadas, bem como para fornecer cópia dos acordos de cooperação técnica em vigor.

Suspensão de mensalidades