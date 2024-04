A Votuporanguense venceu o Desportivo Brasil na noite deste sábado (20) na Arena Plínio Marin e disputará a Série A2 em 2025

publicado em 20/04/2024

CAV e Desportivo Brasil jogaram neste sábado (20) (Foto: Pedro Zacchi/Reprodução Instagram CAV)

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brCom recorde de público – 7.768 torcedores para uma renda de R$ 143.487,50 – a Votuporanguense venceu o Desportivo Brasil na noite deste sábado (20), na Arena Plínio Marin, em Votuporanga, pela semifinal do Campeonato Paulista da Série A3. O CAV derrotou o DB por 1 a 0, se classificou para a final e conseguiu o acesso para a Série A2.Como o primeiro confronto terminou em 0 a 0, quem vencesse se classificaria. O empate levaria a decisão da vaga para os pênaltis. O CAV quase abre o placar aos quatro minutos. Kayky recebeu, avançou e dentro da área chutou em cima do goleiro Levy. Excelente oportunidade perdida pelo volante. Aos 13, após bola enfiada da direita, Wendel Júnior desviou e Levy defendeu. Aos 15, um susto. Depois de balão da defesa do DB, Kayky tirou mal, Marcelinho avançou, mas o volante alvinegro se recuperou e desarmou o jogador do Dragão Chinês. O primeiro tempo terminou em 0 a 0.Já na segunda etapa, a Pantera abriu o placar aos seis minutos. A bola foi tocada para Anderson Tanque dentro da área, pela direta, ele cruzou e Victor Caetano se atrapalhou todo e tocou contra o próprio gol: 1 a 0. Aos sete, o goleiro João Paulo salvou o CAV. Depois de bola lançada da direita, a defesa não cortou, Claudinho ficou na cara gol, chutou e o arqueiro alvinegro defendeu.Com o resultado, a Alvinegra está classificada para a final do Campeonato Paulista da Série A3. EC São Bernardo e Grêmio Prudente decidem a outra vaga para a final neste domingo (21), às 10h, em Santo André. O primeiro jogo terminou em 2 a 1 para o time de Presidente Prudente.