publicado em 25/04/2024

Parlamentar votuporanguense apresentou estrutura da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo e conduziu visitação (Foto: Assessoria)

O deputado Carlão Pignatari recebeu, nesta quarta-feira (27), na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, a visita de representantes do Congresso Popular da Província de Jiangsu, da China. O parlamentar explicou o funcionamento da Casa para a delegação e, em seguida, os acompanhou numa visitação às dependências do Palácio 9 de Julho, sede do Legislativo paulista.

“A Assembleia Legislativa de São Paulo é o maior Parlamento estadual da América Latina. Então, é comum que outros representantes venham conhecer nossa estrutura e todo o nosso funcionamento. É sempre um prazer e uma alegria receber essas delegações e fazer esse intercâmbio político e cultural”, disse o deputado, que presidiu a Alesp de 2021 a março de 2023.

A delegação chinesa foi liderada pelo vice-diretor do Comitê Permanente do Congresso Popular da Província de Jiangsu, Zhou Guangzhi. Na China, seu cargo é equivalente ao de vice-governador estadual. Já o Congresso Popular é correspondente à Alesp, sendo responsável por aprovar o orçamento estadual, decisões governamentais, entre outros.

A delegação também foi composta pelo diretor-geral do Comitê de Educação, Ciência, Cultura e Saúde do Congresso Popular da Província de Jiangsu, Lu Yongquan; da diretora-geral do Comitê de Recursos Ambientais e Construção Urbana, Kong Haiyan; do diretor do Escritório do Comitê de Recursos Ambientais e Construção Urbana, Xu Yajun; e também da vice-diretora do Comitê Permanente do Congresso Municipal da cidade de Taizhou, Zou Xiangfeng, além de assessores.

A visita foi intermediada pela InvestSP (Agência Paulista de Promoção de Investimentos e Competitividade), que inclusive conta com um escritório em Shanghai, uma das maiores cidades da China, localizada na província ao lado de Jiangsu, para estreitar as relações entre o Estado de São Paulo e todas as regiões chinesas, com o objetivo de atrair investidores e trocar experiências e serviços em diversas áreas.