publicado em 25/04/2024

Greve no Instituto federal de Votuporanga prossegue após servidores rejeitarem proposta feita pelo Governo Federal (Foto: A Cidade)

Franclin Duarte

Os servidores do Campus de Votuporanga do IFSP (Instituto Federal de São Paulo) seguem em greve, na mobilização nacional da Educação, que começou há cerca de um mês. A paralização na cidade foi iniciada na segunda-feira (22) e em uma assembleia realizada nesta quarta-feira (24), a maioria dos profissionais optou por seguir com o movimento, já que as propostas apresentadas pelo Governo Federal não agradaram a categoria.

De acordo com o diretor-geral do IFSP de Votuporanga, Ricardo Teixeira Domingues, oficialmente as aulas não foram suspensas para respeitar o direito de não adesão à greve, no entanto, durante a semana poucas aulas foram executadas pelos poucos professores que não aderiram ao movimento.

“Estamos monitorando a adesão para tomar a decisão para as semanas posteriores. Independentemente de o docente ter aderido ou não ao movimento, o estudante tem o direito a ter as aulas, portanto, após a finalização da greve as aulas deverão ser repostas, tanto por aqueles que aderiram ao movimento, quanto por aqueles que não aderiram”, disse o diretor.

Reivindicações

Como já noticiado pelo A Cidade, na pauta do movimento grevista, os professores e técnico-administrativos reivindicam o que chamam de “3 R”: Revogação, Recomposição e Reestruturação. As categorias têm pautado a Recomposição Orçamentária como solução para se desfazer o sucateamento das unidades educacionais federais e a Reestruturação das carreiras como forma de segurar a saída de professores para o exterior e de técnico-administrativos para outros órgãos do serviço público.

Para Maria Cristina Colmati Lalo, professora da área de Português com mais de 30 anos de magistério e membro do Comando Local de Greve, a população de Votuporanga e região está ciente da qualidade da educação oferecida pelo IFSP. “Acumulamos recordes de estudantes de Ensino Médio aprovados no Sisu e vestibulares de universidades tradicionais e nossos cursos superiores são muito bem avaliados pelo MEC”, defende.

Os bons resultados, no entanto, não têm refletido em investimentos na unidade, de forma que o cenário de achatamento orçamentário é antigo. “Desde 2015 sofremos com cortes orçamentários, situação que piorou com a PEC do Teto dos Gastos, a partir de 2017”, explica Michael Daniel Bomm. “Se a gente considera que boa parte dos computadores da escola tem mais de 10 anos de uso, sim, é sucateamento”, afirma.