Grêmio Prudente e Votuporanguense fizeram na noite desta quarta-feira (24), no “Prudentão”, a primeira partida da final da A3

publicado em 24/04/2024

CAV e Grêmio Prudente jogaram nesta quarta-feira (24) (Foto: Rafa Bento/CAV)

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brGrêmio Prudente e Votuporanguense fizeram na noite desta quarta-feira (24) o primeiro jogo da final do Campeonato Paulista da Série A3, no “Prudentão”, em Presidente Prudente. O CAV foi melhor no primeiro tempo, mas perdeu duas chances claras. O jogo terminou empatado em 2 a 2, portanto ninguém tem vantagem para a segunda partida.A Pantera abriu o placar aos sete minutos. O Prudente errou passe no meio de campo, Wendel Júnior recebeu, avançou e fez um golaço, uma bomba, de fora da área, no canto direito alto do goleiro Luiz: 1 a 0. Aos sete minutos, o sétimo gol de Wendel.Aos 24 o primeiro lance de perigo do Grêmio. De Paula chutou de fora da área, a bola quicou e João Paulo defendeu. Aos 27, quase o segundo do CAV. Depois de cruzamento da direita, Igor Pimenta subiu mais que a zaga, cabeceou para baixo, a bola bateu no chão e no travessão.Aos 31, mais um gol perdido pela Alvinegra. Em contra-ataque rápido Kayky recebeu, ficou mano a mano com o zagueiro, driblou e chutou na saída de Luiz, que defendeu. Aos donos da casa empataram aos 40 minutos. A bola foi lançada para Helder, na direita, ele cruzou rasteiro para Maranhão, que tocou na saída de João Paulo: 1 a 1. A equipe de Votuporanga foi melhor no primeiro tempo, e além do gol, teve duas chances claras de gol.Já na segunda etapa, o Carcará virou o jogo aos 22 minutos. Depois de levantamento da direita, Marcondele, do outro lado, ajeitou, e chutou forte, cruzado e rasteiro: 2 a 1. Aos 36, Isaac fez um golaço no “Prudentão”. Depois de escanteio, a defesa afastou e o atleta do CAV pegou de primeira, de canhota, a bola subiu e caiu no fundo do gol de Luiz. O jogo terminou empatado em 2 a 2.Após bater o recorde de público – 7.768 torcedores para uma renda de R$ 143.487,50 – da Arena Plínio Marin na noite do último sábado no jogo entre Votuporanguense e Desportivo Brasil, as expectativas são de mais um grande público para a segunda partida da final, contra o Desportivo Brasil. O confronto que decide o Campeonato Paulista da Série A3 será sábado (27), às 18h. Quem vencer conquista o título. Um novo empate leva a decisão para os pênaltis.As vendas de ingressos começaram na manhã de ontem. Os valores são R$ 15 para a arquibancada atrás do gol e R$ 30 para a parte coberta. Os pontos de venda são PolySport, Polizeli Parafusos, Victor Celulares (Loja Pacaembu), Posto Flor de Lis (Antigo Konstru), Espeto do Ortiz e Guichê Web.