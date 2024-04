Na cidade, os sábados são dedicados ao projeto “Votuporanga contra o Aedes aegypti”, que amanhã estará nos bairros Cecap e Vila América

publicado em 26/04/2024

Será realizado amanhã o último mutirão contra a dengue do mês de abril (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Daniel Marques

daniel@acidadevotuporanga.com.br

Votuporanga segue em alerta para a dengue, que já registrou 2.625 casos positivos, 3.698 em investigação e cinco mortes. A principal forma de combater à doença é por meio da prevenção, que consiste na eliminação dos criadouros do mosquito. Na cidade, os sábados são dedicados ao projeto “Votuporanga contra o Aedes aegypti”, que amanhã estará nos bairros Cecap e Vila América.

A iniciativa leva em considerando a situação epidemiológica atual do município. Também é levado em conta o índice que mede a densidade larvária do município. De acordo com a Secretaria da Saúde, é necessário o trabalho em dias alternativos, em especial em “bairros dormitórios”, atingindo um maior número de imóveis visitados.

Amanhã, moradores dos bairros Cecap e Vila América serão visitados das 7h às 13h pelos agentes de saúde em mais uma edição do Mutirão contra a Dengue. O trabalho de orientação dos moradores e eliminação de criadouros do mosquito Aedes aegypti segue sendo intensificado nas áreas com maiores incidências da doença.

O trabalho de combate às arboviroses é uma união de forças entre Poder Público e população. Além da prevenção realizada durante o ano todo pela Prefeitura, é necessário também a conscientização e colaboração da própria comunidade em adotar medidas preventivas e manter os cuidados permanentemente em seus domicílios.