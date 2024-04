Competição reunirá nadadores de Bauru, Presidente Prudente, Andradina, São Paulo, Catanduva, Araçatuba e Votuporanga

publicado em 25/04/2024

Serão 60 provas no total, sendo o período da manhã com início marcado para às 8h30 e à tarde começando às 14h30 (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Neste sábado (27), o Parque Aquático “Saverio Maranho” da Prefeitura de Votuporanga sediará, mais uma vez, o Torneio Regional Pré-Mirim a Sênior da Federação Aquática Paulista – FAP. Mais de 240 atletas das cidades de Bauru, Presidente Prudente, Andradina, São Paulo, Catanduva, Araçatuba e Votuporanga participarão das provas.

Votuporanga participa do Torneio com 71 atletas. Serão 60 provas no total, sendo o período da manhã com início marcado para às 8h30 e à tarde começando às 14h30.

O secretário de Esportes e Lazer, Marcello Stringari, acredita que a equipe de Votuporanga conquiste muitas medalhas, podendo ser, também, campeã na classificação geral.