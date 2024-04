Técnico destaca que o torcedor da Pantera será o 12º jogador, empurrando sempre o time para buscar o título

publicado em 26/04/2024

Grêmio Prudente e Votuporanguense fizeram um grande jogo no “Prudentão” (Foto: Murilo Aguilar/Ag. Paulistão)

Daniel Marques

Depois de um grande jogo na noite desta quarta-feira (24), em Presidente Prudente, Votuporanguense e Grêmio Prudente voltam a se enfrentar neste sábado (27), no último e decisivo confronto para saber quem levantará a taça de campeão do Paulista da Série A3. O técnico do CAV, Rogério Corrêa, demonstra confiança na Pantera para a final.

Na análise do treinador, o primeiro duelo foi um jogaço, digno de uma final. “Eu parabenizei todo o meu grupo, porque chegamos no momento mais decisivo do campeonato e quem entra sabe o que precisa fazer; fazemos uma troca ou outra e o time segue entrosado, então isso mostra a importância do nosso elenco”, disse, em conversa com a reportagem da rádio Cidade FM 94,7, logo após o jogo.

O comandante alvinegro ficou um pouco chateado com o resultado, já que a Pantera perdeu chances claras que poderiam render um resultado melhor. “A gente poderia ter saído com a vitória. Teve o lance do Kayky, o do Pimenta, que a bola bateu na trave, então se a gente termina com dois ou três a zero o primeiro tempo, mudaria totalmente o jogo do adversário”, apontou.

De qualquer forma, Rogério entende o CAV jogou bem e que enfrentou um adversário de muita qualidade. “Eles têm qualidades individuais que acabaram resolvendo aqui hoje”, acrescentou.

Sobre o possível título amanhã, o técnico observou que não existe vantagem, mas que nos três confrontos de mata-mata, somente em um a Pantera foi em desvantagem para casa, e virou. Na visão dele, isso demonstra que o time sabe jogar fora e dentro de casa, no entanto na Arena tem o apoio fundamental da torcida. “Portanto sabemos que o nosso torcedor, que será o nosso 12º jogador, vai nos ajudar, nos incentivar para buscarmos o título”, concluiu.

O confronto que decide o Campeonato Paulista da Série A3 será amanhã, às 18h. Como a primeira partida terminou em 2 a 2, quem vencer conquista o título. Um novo empate leva a decisão para os pênaltis.

Agenda da Pantera

O elenco da Alvinegra faz na tarde de hoje, às 17h, na Arena Plínio Marin, o último treino antes do segundo jogo da final.

Ingressos

Após bater o recorde de público – 7.768 torcedores para uma renda de R$ 143.487,50 – da Arena Plínio Marin na noite do último sábado no jogo entre Votuporanguense e Desportivo Brasil, as expectativas são de mais um grande público para a segunda partida da final, contra o Grêmio Prudente.