Equipes do Gaeco cumprem 14 mandados de busca e apreensão em Fernandópolis e cidades da região; possível líder foi preso em Jales

publicado em 26/04/2024

O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público deflagrou nesta sexta-feira (26/4) a operação Passa Fácil, com o objetivo de desmantelar uma organização criminosa investigada por fraudar concursos públicos em prefeituras e câmaras municipais do interior de SP.Segundo o promotor João Paulo Gabriel de Souza, que coordena a ação, 14 mandados foram cumpridos em Fernandópolis e cidades da região; em Jales, um homem foi preso – ele é suspeito de ser o líder do esquema criminoso e sócio oculto das empresas.“A gente investiga 13 empresas apontadas por fraudar concursos públicos em prefeituras e câmaras municipais. Os mandados são cumpridos nas casas dos sócios formais dessas empresas e também dos sócios ocultos, àqueles que tem ligação direta com a empresa, mas não querem aparecer, não tem o nome registrado”, explicou Souza.Se o crime for comprovado, os investigados podem responder por associação criminosa e uma série de crimes contra a administração pública.Uma coletiva de imprensa será realizada por volta das 11h para esclarecer mais detalhes da ação e apontar as cidades onde possam ter acontecido as supostas fraudes. Confira a lista das cidades onde os mandados de busca foram cumpridos durante a Operação Passa Fácil, do Ministério Público:Fernandópolis: 1 mandado;Aparecida d´Oeste: 3 mandados;Guapiaçu: 2 mandados;Auriflama: 3 mandados;Franca: 1 mandado;Jales: 1 mandado – o investigado, possível líder e sócio oculto das empresas foi preso.