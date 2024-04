A Vigilância Epidemiológica de Fernandópolis está investigando casos suspeitos de gripe H1N1; seis crianças da mesma sala foram afastadas

publicado em 25/04/2024

Seis crianças de uma mesma sala estão afastadas desde segunda-feira (22) com atestados médicos (Foto: Divulgação)

Fernanda Cipriano

A Vigilância Epidemiológica de Fernandópolis está investigando casos suspeitos de gripe H1N1, gripe influenza e dengue na Escola Sesi. A informação foi confirmada na tarde de desta terça-feira (23).

Em nota oficial, a Vigilância afirma que já solicitou à escola informações sobre os casos sintomáticos e a quantidade de exames realizados. "Somente com essas informações será possível determinar com precisão quais doenças estão afetando os alunos", diz a nota.

A diretora da escola, Janaina Rodrigues Reis Nascimento, informou que seis crianças de uma mesma sala estão afastadas desde segunda-feira (22) com atestados médicos. "Ainda não podemos falar em surto, pois nem todas as crianças fizeram exames", ressalta a diretora.

Até o momento, apenas uma criança testou positivo para H1N1 e outra para influenza A. As demais crianças com sintomas gripais apresentaram apenas atestados médicos.

Como medida de precaução, a escola retomou as medidas sanitárias da época da pandemia da Covid-19 na sala onde os casos foram registrados. Todas as crianças receberam máscaras, as carteiras foram afastadas e o uso de álcool em gel foi reforçado.