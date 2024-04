Subsede do Centro de Integração Empresa Escola fica na Faculdade Futura e pretende beneficiar muitos jovens que buscam entrar no mercado de trabalho

publicado em 26/04/2024

Com o objetivo de inserir o maior número de jovens no mercado de trabalho, o Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE), renomada Organização Não Governamental, chega em Votuporanga com toda força, graças à parceria com a Faculdade Futura. Para apresentar às autoridades, lideranças e empresas (públicas e privadas) os programas do CIEE, a ONG e a Futura realizam um café da manhã na segunda-feira (29), às 9h, na sede da instituição de ensino, na avenida Vale do Sol, 4.876, no bairro Vale do Sol.

“Convidamos a todos para um momento muito especial, em que haverá a explanação sobre o funcionamento da entidade sem fins lucrativos que há 60 anos cumpre papel transformador, possibilitando que jovens se capacitem e ingressem no mercado de trabalho, moldando um amanhã mais promissor para todos”, convidaram Fernando Paim Neto, supervisor de atendimento às empresas e instituições de ensino do CIEE, e Tiago Moreno, Gestor de Políticas Acadêmicas da Faculdade Futura.

A parceria estratégica com a Futura reforça a missão do CIEE de inserir jovens no mercado de trabalho. Essa aliança promete ser um marco significativo no auxílio aos jovens que almejam ingressar no mundo profissional.

A ONG já beneficiou mais de 6 milhões de jovens em sua missão de prepará-los e inseri-los no universo profissional. Reconhecida nacionalmente como uma instituição pioneira e protagonista no processo de seleção, contratação, inclusão, gestão e desenvolvimento de jovens, o CIEE tem sido uma referência em assistência social.

CAIXINHAS DE PERGUNTAS

O que é o CIEE?

O CIEE (Centro de Integração Empresa-Escola) é uma organização brasileira sem fins lucrativos que atua na promoção da integração entre o mundo acadêmico e o mercado de trabalho. Tem como objetivo principal oferecer oportunidades de estágio e aprendizagem para estudantes, visando complementar sua formação educacional com experiências práticas nas empresas.

Qual objetivo da parceria entre CIEE e Futura?

A parceria histórica com a Futura veio para ficar e auxiliar aqueles que almejam ingressar no mercado de trabalho. Quando se trata de apoio aos jovens no mundo do trabalho, o CIEE se destaca como a organização do terceiro setor que mais tem contribuído para essa causa.

Quem pode ser beneficiado pelo CIEE?

Para ser beneficiado pelo programa de estágio do CIEE, é necessário ter, no mínimo, 16 anos e estar estudando no ensino médio, técnico ou superior. Já para participar do programa de aprendizagem é preciso ter de 14 a 24 anos incompletos.

Como funcionam as parcerias do CIEE?

A organização realiza parcerias com instituições de ensino, empresas e órgãos governamentais para viabilizar suas atividades e ampliar o acesso dos estudantes a oportunidades de estágio e aprendizagem.

Onde fica o CIEE em Votuporanga?

Na região, a ONG tem sua sede principal na cidade de São José do Rio Preto e conta com subsedes em vários outros municípios. Com a parceria entre CIEE e Futura, a subsede em Votuporanga fica na sede da instituição de ensino, na avenida Vale do Sol, 4.876, no bairro Vale do Sol.

Quais os benefícios de participar de um estágio?

Ao participar de um estágio no ensino superior, os alunos podem ganhar uma compreensão mais profunda de suas próprias habilidades, interesses e valores profissionais. Isso pode ajudá-los a tomar decisões mais conscientes e alinhadas com seus objetivos de carreira futuros.

O que o jovem ganha sendo um aprendiz?

O estágio como aprendiz muitas vezes serve como uma porta de entrada para oportunidades futuras de emprego. Ao ganhar experiência e demonstrar seu potencial durante o estágio, os aprendizes podem aumentar suas chances de serem contratados pela empresa ou de encontrarem outras oportunidades de emprego no futuro, abrindo caminhos para o ensino superior.

De onde vem as vagas do CIEE?