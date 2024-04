Neste ano, os entusiastas já podem se preparar porque a edição de 2024, está com data marcada para o dia 19 de maio, e atendendo feedbacks que os organizadores receberam dos participantes, o local do evento será no Assary Clube de Campo

publicado em 25/04/2024

O evento acontece no dia 19 de maio, no Assary Clube de Campo a partir das 10 horas (Foto: Divulgação)

Thábata Waideman

Estagiária sob supervisão

thabata@acidadevotuporanga.com.br

O Votu Otaku Fest se destaca no noroeste paulista por ser um dos maiores eventos de cultura pop asiática e geek da região além de uma programação diversificada que é característica da organização e planejamento do evento. Neste ano, os entusiastas já podem se preparar porque a edição de 2024, está com data marcada para o dia 19 de maio, e atendendo feedbacks que os organizadores receberam dos participantes, o local do evento será no Assary Clube de Campo, a partir das 10 horas, até às 18 horas.

Reunindo o público de várias partes do noroeste paulista em Votuporanga, o Votu Otaku Fest promete uma programação vibrante, atividades que incluem painéis, workshops, competições de cosplay, e muito mais, além de convidados especiais que enchem os olhos da comunidade interessada na cultura asiática e geek.