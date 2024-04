A festa irá acontecer no dia 5 de outubro nas dependências do clube votuporanguense

publicado em 22/04/2024

Roupa Nova é atração confirmada nos 60 anos do Assary Clube de Campo (Foto: Divulgação/Assessoria)

Fernanda Cipriano

O Assary Clube de Campo, um dos mais tradicionais espaços de lazer e entretenimento de Votuporanga, completa 60 anos de história e celebração, em 2024. Para marcar essa data especial, foi anunciado na noite desta segunda-feira (22), em um evento no salão social do clube, que a renomada banda Roupa Nova fará um show exclusivo em homenagem essa trajetória do clube.

O show está marcado para o dia 5 de outubro e promete ser uma noite memorável para os fãs da banda e para todos os presentes. A apresentação será uma oportunidade de relembrar os grandes sucessos que marcaram gerações e consolidaram o Roupa Nova como uma das bandas mais queridas do país.

Com mais de 40 anos de carreira, o Roupa Nova conquistou o público com suas músicas românticas e envolventes, que misturam pop, rock e elementos da música brasileira. Hits como "Dona", "Whisky a Go Go" e "Coração Pirata" são apenas alguns exemplos do repertório que promete embalar a festa do Assary Clube de Campo.

Além de ser uma oportunidade para os fãs reviverem grandes momentos ao som de suas músicas preferidas, o show também é uma homenagem ao próprio clube, que ao longo de seis décadas tem sido palco de momentos marcantes na vida de seus associados e visitantes.