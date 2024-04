As apresentações serão no sábado (27) e domingo (28), no Centro de Convenções “Jornalista Nelson Camargo”, sempre a partir das 20h

publicado em 25/04/2024

Daniel Marques

Após passarem um por um processo de seleção, as companhias de teatro de Votuporanga finalmente vão se apresentar na “Mostra de Cenas Curtas – No Foco 2ª Edição”. Portanto, neste fim de semana a população terá acesso totalmente gratuito a espetáculos teatrais. As apresentações serão no sábado (27) e domingo (28), no Centro de Convenções “Jornalista Nelson Camargo”, sempre a partir das 20h.

Para se apresentarem, os grupos concorreram a recursos financeiros para o segmento artes cênicas disponibilizados pela Secretaria Municipal da Cultura e Turismo, que destinou R$ 6 mil para os projetos vencedores.

Os selecionados são: “Por que?”, de Dênis Figueiredo; “O Canalha”, de Dênis Figueiredo; “Cuidado! Animais Raivosos”, de Esmeraldina Reis de Araújo; “As Pérolas de Dona Maria”, de Giovanni Gonçalves Mantovani; “Quando o Amor Chegar”, de Jéssica Giolo Puerta; e “A Cigarra e a Formiga – Uma História de Amor”, de João Vitor Teixeira dos Santos. Cada projeto receberá R$ 1 mil. Outras duas companhias foram convidadas para participar da Mostra, portanto em cada noite serão quatro apresentações.

A análise e a escolha dos projetos ficaram a cargo da equipe nomeada pela Secretaria de Cultura e Turismo, com apoio do Conselho Municipal de Políticas Culturais (CMPC), para compor a Curadoria.

Janaina Silva, secretária municipal da Cultura e Turismo, lembra que o principal propósito da Mostra é valorizar os artistas locais e fomentar o setor das artes cênicas. “Seguimos com a missão de trazer a cultura para perto da população, democratizando os acessos e estimulando os mais diversos segmentos artísticos existentes na cidade. Agradeço, imensamente, a todos os artistas que confiam no trabalho da nossa Secretaria e que não medem esforços para a realização de eventos como este. Votuporanga é muito rica culturalmente e precisamos propagar isso cada vez mais. Deixo aqui o convite para que todos prestigiem”, contou.

O teatro é uma das formas mais antigas e poderosas de expressão cultural da humanidade, desempenhando um papel fundamental na sociedade há muito tempo. Sua importância transcende o entretenimento, permeando a essência da cultura e moldando as percepções coletivas.

Programação

Sábado (27)

Cena: O Rei do Show – Núcleo de Iniciação às Artes Cênicas

Classificação: Livre

Trata-se de uma ação artística coletiva de expressão corporal, através da coreografia da aluna Sarah Tinel, inspirada no Musical O Rei do Show (The Greatest Showman).

Cena: A Cigarra e a Formiga – Uma História de Amor – Cia. Atenas

Classificação: 10 anos

A cigarra e a formiga embarcam numa jornada de autoconhecimento e aceitação, envolvida de sentimentos e dúvidas, onde elas descobrem o significado de amizade e amor, com uma pitada de humor.

Cena: As Pérolas de Dona Maria – Gigio Produções Artísticas

Classificação: 10 anos

Esquete cômica de Júnior Martinez.

Cena: O Canalha – Confraria Fractal

Classificação: 12 anos

Uma livre inspiração no conto “O canalha” de Nelson Rodrigues.

Domingo (28)

Cena: Conversa com a Lua – Núcleo de Iniciação às Artes Cênicas

Classificação: 14 anos

Um jovem e uma velha vivem em uma casa no meio da floresta. A velha sai todas as noites para conversar com a Lua, e o jovem teme que ela não seja a mesma pessoa quando retorna. Porém, um dos dois está mentindo.

Cena: Quando o Amor Chegar – Cia. Atenas

Classificação: 10 anos

Períodos do amor onde a consequência sempre leva ao desfecho maior de suas vidas, a descoberta do amor. Três histórias no formato de Prêt-à-porter, elas mostrarão que o amor pode ser vivido em qualquer lugar e momento da vida.

Cuidado! Animais Raivosos – Coletivo Terceiro Ato

Classificação: 14 anos

O comandante da operação e o aprendiz estão à espreita, escondidos em um prédio à procura de imigrantes para serem eliminados. A ação é para expulsar os imigrantes que aqui já estão e impedir que outros venham, pois, as milícias temem que o seu território e empregos sejam tomados pelos novos moradores.

Por quê? – Experiment’Ação Cênica

Classificação: 12 anos