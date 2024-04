A medida, segundo o dirigente partidário, busca reduzir o número de eleitores com os títulos cancelados na comarca da 147ª Zona Eleitoral

publicado em 26/04/2024

O presidente do PSB de Votuporanga, quer que o Cartório Eleitoral faça um “mutirão’ para regularização de títulos de eleitor (Foto: A Cidade)

Franclin Duarte

O presidente do PSB (Partido Socialista Brasileiro) de Votuporanga, Paulo Laurindo Junior, encaminhou um ofício à Justiça Eleitoral, onde solicita a realização de um mutirão para a regularização de títulos eleitorais no município. A medida, segundo o dirigente partidário, busca reduzir o número de eleitores com os títulos cancelados na comarca da 147ª Zona Eleitoral.

Segundo Paulo Laurindo, é de conhecimento público que a Zona Eleitoral de Votuporanga possui em média 15 mil títulos cancelados, os quais necessitam de regularização urgente.

“Conscientes da importância do pleno exercício da cidadania e do direito ao voto, entendemos ser crucial a promoção de ações que facilitem o acesso dos cidadãos ao processo de regularização de suas situações eleitorais. Diante da limitação de alguns recursos de funcionário em larga escala, compreendemos que a realização de um mutirão se faz imperativa para atender à demanda de forma eficaz e ágil”, diz o ofício.

O ofício ressalta ainda que a realização do mutirão possibilitaria o atendimento daqueles que, por razões diversas, deixaram para regularizar sua situação junto ao TSE em momento próximo ao período eleitoral.

“Dessa forma, evitaríamos possíveis transtornos e congestionamentos no sistema eleitoral durante períodos de maior demanda no seu final de prazo. Tal iniciativa não apenas facilitaria o processo de regularização para os eleitores, mas também contribuiria para a promoção da democracia e para o fortalecimento das instituições eleitorais”, conclui.

Cancelados

Como já noticiado pelo A Cidade, mais de 15 mil eleitores votuporanguenses precisam procurar o Cartório Eleitoral para regularizar seus títulos, caso queiram votar nas eleições municipais de outubro deste ano. O prazo para tirar ou regularizar título de eleitor termina no dia 8 maio e quem perder esta oportunidade não poderá participar da escolha do próximo prefeito e vereadores.

Os números fazem parte de um levantamento feito pelo A Cidade junto à 147ª Zona Eleitoral de Votuporanga. Ao todo, 15.199 eleitores do município estão com o título cancelado e outros 1.331 estão com o título suspenso.

Entre outras razões, o título pode ser cancelado quando o eleitor não comparece à votação nem justifica a ausência por três eleições consecutivas, apesar de se enquadrar nos critérios de obrigatoriedade do voto; pelo falecimento do eleitor; ou porque não compareceu à revisão de eleitorado. Já a suspensão, na maioria das vezes, ocorre em razão de condenações criminais.

Caso essa situação não seja revertida até maio, os candidatos de Votuporanga irão disputar os votos de apenas 67.530 eleitores aptos a votar.

Comarca

Na Comarca os números também preocupam. Em Valentim Gentil, 1.884 eleitores estão com o título cancelado e outros 163 suspensos; em Álvares Florence há 831 títulos cancelados e outros 52 suspensos; enquanto em Parisi são 452 cancelados e mais 54 suspensos.

Consequências