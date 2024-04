A cirurgia, realizada por Gustavo Henrique de Oliveira, cirurgião fetal do HCM, foi a primeira do tipo no noroeste paulista e proporcionou ao bebê ótimas chances de desenvolvimento neuro-motor saudável

Leandrinho, um bebê que passou por uma cirurgia inovadora para corrigir uma mielomeningocele ainda dentro do útero da mãe, teve alta do HCM (Hospital da Criança e Maternidade) de São José do Rio Preto após quarenta dias de cuidados intensivos. A cirurgia, realizada por Gustavo Henrique de Oliveira, cirurgião fetal do HCM, foi a primeira do tipo no noroeste paulista e proporcionou ao bebê ótimas chances de desenvolvimento neuro-motor saudável.

A mielomeningocele é uma malformação congênita grave da coluna vertebral que expõe a medula e as raízes nervosas, podendo levar a complicações neurológicas sérias, como dificuldade de locomoção e hidrocefalia. A correção intrauterina desta condição, como realizada em Leandrinho, pode melhorar significativamente a qualidade de vida e o desenvolvimento da criança.

A técnica utilizada, conhecida como SAFER, é minimamente invasiva e endoscópica, reduzindo os riscos para a mãe e proporcionando os mesmos benefícios para o bebê. Atualmente, apenas dois hospitais no Brasil realizam este tipo de cirurgia devido à sua complexidade e exigência de uma equipe altamente especializada.

O pai de Leandrinho, Leandro da Silva Ferraz, expressou sua gratidão à equipe do HCM: "Mesmo sendo a primeira vez que fariam essa cirurgia, a equipe nos explicou tudo e ficamos muito tranquilos. Agora, nosso filho está aqui, saudável. Não tenho palavras para agradecer aos médicos e a todos que cuidaram da minha esposa e do meu filho".

A mãe de Leandrinho, Vanessa Ferraz, descobriu a condição do filho durante um ultrassom e expressou sua gratidão pelo cuidado recebido: "Para mim foi um susto. Fiquei com medo e imaginei que pudesse ser bem grave, porque tive outras quatro gestações e nunca tinha passado por isso. Mas agora estou aliviada. Sou muito grata a todos do HCM pelo atendimento que recebi".