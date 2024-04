Acompanhada da mãe, a vítima relatou que o crime teria acontecido no ano de 2021, quando ainda era menor de idade, a sua genitora também apresentou fotos que foram vazadas do crime

publicado em 25/04/2024

Fernanda Cipriano

Uma jovem de apenas 19 anos registrou um boletim de ocorrência por estupro contra o próprio pai nesta terça-feira (23), em Rio Preto. Acompanhada da mãe, a vítima relatou que o crime teria acontecido no ano de 2021, quando ainda era menor de idade, a sua genitora também apresentou fotos que foram vazadas do crime.

De acordo com a ocorrência, no depoimento prestado ao delegado, a jovem relatou que os pais estão separados há cerca de seis anos e que, após a separação, continuou morando com o pai e dois irmãos, mas visitava a mãe constantemente. Ela afirmou que, após o término da relação dos pais, o pai a levou para o quarto e a forçou a ter relação sexual com ele, ameaçando matar tanto ela quanto a mãe caso não o fizesse.

A vítima também relatou que, após o ocorrido, foi morar com a mãe, mas retornou para a casa do pai após alguns meses. Ela afirmou que aquela foi a única vez que teve relação sexual com ele, mas que antes desse episódio o pai já cometia outros atos libidinosos.

A mãe da jovem também prestou depoimento e afirmou ter recebido via WhatsApp fotos íntimas da filha mantendo relação sexual com o pai. Embora não seja possível ver o rosto, a mãe reconheceu o corpo e o local onde as imagens foram feitas, que seria o quarto do pai. Ela foi até a casa do ex-companheiro, que negou os fatos.