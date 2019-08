Os destroços da aeronave e corpos das vítimas só foram encontrados na manhã desta segunda-feira (12)

publicado em 13/08/2019

Reinaldo, era natural de Imperatriz e deixou seus filhos além dos pais, demais familiares e amigos (Foto: Brasil |)

Na tarde deste domingo (11), uma queda de avião, de prefixo PT-NKK, próximo ao distrito de Moraes Almeida, em Itaituba/PA, deixou três mortos.

De acordo com informações o avião havia saído de um local de extração de cassiterita, há 80 km de Moraes Almeida, com destino ao distrito, um trajeto que levaria aproximadamente 12 minutos, mas caiu minutos após a decolagem.



As vítimas foram identificadas como o piloto “Murilo”, um comprador de minério conhecido como “Maranhão”, além do mecânico Reinaldo Lopes da Fonseca, de 33 anos, atualmente morador de Cuiabá, mas que residiu grande parte de sua vida no bairro Jardim Alvorada, em Votuporanga.

Até o momento não existe horário para chegada do corpo, para o velório e sepultamento em Votuporanga, sendo informado posteriormente.