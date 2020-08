Órgão será vinculado à Pró-Reitoria de Gestão e Inovação

publicado em 01/08/2020

A Portaria foi publicada na quarta-feira, 29, e está valendo desde a sua publicação (Foto: Reprodução/Tv Tem)

Com o propósito de assegurar atendimento adequado à comunidade acadêmica em relação aos serviços de conservação, recuperação, segurança e manutenção das instalações físicas e demais dependências do campus, a nova reitoria implementou a Prefeitura do Campus de Fernandópolis da Universidade Brasil.O órgão, que ficará vinculado à Pró-Reitoria de Gestão e Inovação, absorverá inúmeros encargos administrativos que hoje recaem sobre a diretoria do campus. Dessa forma, haverá mais tempo para o setor acadêmico cuidar exclusivamente das atividades de ensino, aprendizagem, pesquisa e extensão.A Prefeitura ficará a cargo do Dr. Sergio Luiz Lechuga Garcia, que será responsável, entre outras atribuições, pela coordenação de todas as atividades da administração da infraestrutura do campus.A Portaria foi publicada na quarta-feira, 29, e está valendo desde a sua publicação.Além da criação da Prefeitura, a reitoria da Universidade Brasil será transferida para o campus de Fernandópolis. A mudança será válida por 60 dias.A instituição pretende reforçar a presença da direção no campus e acompanhar de perto as melhorias no atendimento aos alunos. Com a mudança, Sigollo passará a despachar com frequência do campus local.Também será criada uma força-tarefa para resolver os problemas dos alunos do curso de Medicina, com o reitor acompanhado in loco os desdobramentos de cada caso.*O Extra.Net