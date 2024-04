O caso aconteceu no dia 29 de julho de 2022 e a condenação pela 1ª Vara Criminal de Votuporanga foi publicada recentemente

publicado em 25/04/2024

A juíza da 1ª Vara Criminal, dra. Gislaine de Brito Faleiros Vendramini, condenou G. B. S. (Foto: Divulgação)

Fernanda Cipriano

Um caso de estelionato envolvendo o popular "golpe do Pix" teve um desfecho em Votuporanga. A juíza da 1ª Vara Criminal, dra. Gislaine de Brito Faleiros Vendramini, condenou G. B. S. a cinco meses e quinze dias de reclusão, por aplicar um golpe em um açougue local.

De acordo com a denúncia, a vítima, sócio proprietária da Casa de Carnes, relatou que em 29 de julho de 2022, por volta das 12h00, G. B. S. solicitou uma compra de carnes no valor de R$301,13, a ser paga via PIX. O golpista enviou um comprovante de pagamento adulterado, apagando a informação de que se tratava de um PIX agendado, o que levou a vítima a acreditar que o valor estava quitado.

No entanto, ao verificar o extrato da conta corrente da empresa, a vítima percebeu que o valor não havia sido creditado. Ao confrontar G. B. S., por meio do WhatsApp, ele alegou que suas contas estavam bloqueadas devido a um processo civil, mas se comprometeu a fazer o pagamento posteriormente. Mesmo assim, não apresentou o comprovante de pagamento à vítima.

Em audiência, o réu confessou parcialmente o delito, admitiu ter feito o pedido de carne e que o PIX não foi enviado devido ao bloqueio de suas contas. No entanto, ele simulou o pagamento ao enviar um comprovante adulterado à vítima.

A juíza responsável pelo caso ressaltou que, mesmo que o valor da vantagem ilícita não fosse expressivo e que G. B. S. tenha tentado reparar o dano antes do recebimento da denúncia, sua reincidência e maus antecedentes foram determinantes para a condenação.