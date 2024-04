O caso aconteceu na tarde desta quinta-feira, na vicinal Camilo Sato, que liga Valentim Gentil a Votuporanga, nas proximidades de um posto

publicado em 25/04/2024

O motorista chegou a ser socorrido com parada cardíaca, mas faleceu no hospital (Foto: Divulgação/Facebook)

Fernanda Cipriano

Um motociclista morreu em um acidente na tarde desta quinta-feira (25), na vicinal Camilo Sato, que liga Valentim Gentil a Votuporanga, nas proximidades de um posto na entrada da cidade vizinha. O motorista chegou a ser socorrido com parada cardíaca, mas faleceu no hospital.

De acordo com a ocorrência, a vítima, identificada como Fagner Oliveira Aguiar, de 37 anos, seguia no sentido Valentim a Votuporanga, quando, por motivos que serão esclarecidos pela Polícia Civil, o homem, que dirigia uma BMW F800, perdeu o controle da direção, bateu contra um carro, que seguia no sentido oposto e depois em algumas estacas de madeira que estavam à beira da vicinal.

A Usa (Unidade de Suporte Avançado) do Samu (Serviço de Atendimento Médico de Urgência) chegou a ser acionada, mas Fagner foi socorrido por uma ambulância do município de Valentim Gentil, em parada cardíaca, encaminhado ao pronto-socorro da cidade, mas ele não resistiu aos ferimentos e faleceu por lá.

Fagner era morador de Valentim Gentil e empreendedor, deixa a esposa Juliana Araújo, duas filhas, além dos demais familiares e amigos.