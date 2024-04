Oportunidades estão na plataforma Emprega Votu, Associação Comercial e Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT)

publicado em 25/04/2024

Somente do PAT são 16 oportunidades de trabalho essa semana em Votuporanga (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Daniel Marques

daniel@acidadevotuporanga.com.br

Votuporanga tem três frentes referência quando assunto é oportunidade de trabalho: ACV (Associação Comercial de Votuporanga), Emprega Votu e Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT). Nesta semana, elas estão com 149 oportunidades de serviço.

A ACV tem 13 vagas de trabalho: vendedora (ser comunicativa, proativa, ter experiência), marceneiro (ter experiência na função, corte e molde de moveis), analista contábil (ensino superior em andamento ou concluído em ciências contábeis; conhecimento em empresas), auxiliar de saúde bucal (ser proativo, ter disponibilidade de horário, experiência na função), faxineira (ter experiência; sexo feminino), soldador (com experiência; sexo masculino), vendedor externo (experiência, possuir veículo próprio e disponibilidade para fazer viagens).

A Associação Comercial está com vagas também para auxiliar administrativo (experiência em rotinas administrativas, disponibilidade de horário; sexo feminino), cobrador (experiência, habilitação A/B; sexo masculino), eletricista (experiência; sexo masculino), estoquista (experiência; sexo masculino), assistente financeiro (ter experiência em rotinas administrativa, contas a pagar e receber, atendimento ao cliente e faturamento), auxiliar de expedição (informática, bons conhecimentos do pacote office, boa comunicação, experiência na parte de recebimento, conferência e entrada de mercadoria; residir em Votuporanga).

Os interessados podem comparecer na sede da Associação Comercial, na rua Mato Grosso, 3.545, perto da esquina com a Pernambuco, de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h. Também é possível enviar currículo pelo WhatsApp (17) 98132 – 0022.

O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) disponibiliza 16 oportunidades de serviço: auxiliar de depósito, operador de empilhadeira, auxiliar de cozinha, ajudante de carga e descarga, encarregado de padaria, zelador de loja, ajudante de motorista, motorista de toco (CNH: D), auxiliar de produção, ajudante de instalação, segurança, porteiro, motorista de carreteiro (CNH: E), motorista truck/bitruck (CNH: D), vendedor externo e auxiliar de almoxarifado. Todas as vagas quererem experiência.

Para concorrer às vagas de emprego anunciadas pelo PAT é necessário ter currículo cadastrado no Posto de Atendimento e retirar a carta de encaminhamento. O horário de atendimento é de segunda a sexta, das 9h às 15h. O PAT fica no Centro do Empreendedor, na rua Barão do Rio Branco, 4.497, próximo ao jornal A Cidade.