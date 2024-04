Ele relatou à polícia que um dos cachorros tinha características de pitbull, enquanto os outros dois eram de raça não definida

publicado em 25/04/2024

Essa foi a segunda ocorrência envolvendo ataques de cachorros registrada no mesmo dia em Paranapuã (Foto: Arquivo pessoal)

Fernanda Cipriano

Um trabalhador rural aposentado, de 72 anos, precisou levar pontos na cabeça após ser atacado e mordido por três cachorros em Paranapuã, na região. O caso aconteceu na avenida Pedro Lanzoni, na cidade vizinha.

De acordo com a ocorrência, o aposentado foi socorrido por garis e levado à UBS (Unidade Básica de Saúde) da cidade com ferimentos na cabeça, braços e perna. Ele relatou à polícia que um dos cachorros tinha características de pitbull, enquanto os outros dois eram de raça não definida.

Após o atendimento na UBS, o idoso foi liberado, mas passou mal no mesmo dia e precisou ser levado à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) de Jales. Ele recebeu alta médica e seu estado de saúde é considerado estável.

José, como é chamado o aposentado, passou por exame de corpo de delito no IML (Instituto Médico Legal). A Polícia Civil irá investigar o caso para localizar o responsável pelos animais.