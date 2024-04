O caso ocorreu quando o motorista de uma caminhonete GM/S10 precisou frear bruscamente devido à entrada repentina de um veículo na rodovia, conforme relatos das partes envolvidas

publicado em 25/04/2024

Fernanda Cipriano

Uma jovem de 17 anos foi socorrida às pressas de um acidente na rodovia Percy Waldir Semeghini, no KM 584, sentido Guarani d’Oeste. O caso ocorreu quando o motorista de uma caminhonete GM/S10 precisou frear bruscamente devido à entrada repentina de um veículo na rodovia, conforme relatos das partes envolvidas.

De acordo com a ocorrência, ao frear, a S10 foi atingida na traseira por outra caminhonete que vinha logo atrás e não conseguiu parar a tempo, resultando em danos materiais significativos nos veículos envolvidos.

A vítima, a adolescente de 17 anos, foi atendida pela equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e encaminhada ao Hospital João Veloso para receber cuidados médicos adicionais devido aos ferimentos leves.