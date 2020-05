A UB desde o mês de março não vem realizando o repasse dos valores estipulados no contrato de parceira em valores mensal de R$ 10 mil reais

publicado em 18/05/2020

Além de deixa alunos de Medicina a ver navios, a Universidade Brasil passa a não cumprir acordos e contratos firmados com parceiros em várias partes do país. Parte do valor estipulado em contrato pago por aluno para o ensino a distância não está sendo repassado aos polos educacionais.Uma das empresas reclamante é mantenedora de um Polo no Estado da Bahia. Segundo o gestor, a Universidade Brasil vem descumprindo acordo firmado em contrato com o Polo Regional de Graduação e Pró-Graduação A Distância em junho de 2019.A UB desde o mês de março não vem realizando o repasse dos valores estipulados no contrato de parceira em valores mensal de R$ 10 mil reais. O Instituto de Ensino alegou que as notas fiscais emitidas para Universidade Brasil ainda não foram quitadas, o que compromete o funcionamento do ensino a distância.O proprietário da empresa ainda afirmou que a Universidade não vem dando suporte aos alunos matriculados, o que prejudica o andamento dos cursos oferecidos no polo regional do Estado da Bahia.O gestor ainda informou que outros polos em várias partes do país estão na mesma situação e alguns já romperam a parceria com a Universidade Brasil devido a falta de repasse.O RN entrou em contato com a assessoria da Universidade Brasil desde a última quinta-feira, dia 14, e não obteve resposta.*Região Noroeste