Cavinho levou três gols nos sete primeiros minutos do segundo tempo, mas conseguiu reverter o placar contra a Macaca

publicado em 17/10/2017

Em jogo duro na Arena Plínio Marin, o CAV venceu a Ponte na primeira partida das oitavas (Foto: Rafael Nascimento/CAV)

Daniel Castro

daniel@acidadevotuporanga.com.br

Literalmente suada. Assim foi a vitória do sub-20 do CAV (Clube Atlético Votuporanguense) em cima da Ponte Preta na tarde ensolarada do último sábado. Ainda com adrenalina da partida, o técnico do sub-20 do CAV (Clube Atlético Votuporanguense), Henrique Ortiz, avaliou o jogo de ida das oitavas de final do Paulista: “mais uma vez mostramos poder de reação”.

Na Arena Plínio Marin, o Cavinho derrotou a Macaca por 4 a 3. Na primeira etapa, a Alvinegra abriu 2 a 0, porém levou três gols nos primeiros sete minutos do segundo tempo. Atrás, o CAV buscou o empate, e a vitória veio com gol salvador de Vitinho.

Para o treinador, o resultado foi importantíssimo, porque o time não poderia perder em casa, uma vez que a Ponte joga por dois resultados iguais. Em relação aos três gols sofridos rapidamente, ele analisa que a equipe voltou um pouco desconcentrada, no entanto mais uma vez mostrou o poder de reação. “Você faz o resultado de 2 a 0, e acaba relaxando um pouquinho. No intervalo, eu conversei com eles sobre não relaxar porque tínhamos mais 45 minutos duríssimos pela frente, e acabou acontecendo, porém mais uma vez reagimos”, comentou.

Henrique ressaltou que vencer uma equipe como a Ponte Preta é muito importante, já que a Macaca fez uma ótima primeira fase, tem jogador de Seleção Brasileira e atletas que disputaram a final do Campeonato Paulista deste ano. “A vitória engrandece o nosso trabalho e dos meninos, que estão trabalhando muito, então ficamos bastante felizes e satisfeitos”, apontou.

A vitória suada marca muito do que o técnico pede para seus atletas: jogar no limite. “Tem dia que não dá na técnica, então vamos na raça. Se está dando na técnica, tem que alinhar com a raça. O que eu cobro deles é intensidade e vontade. Se o resultado virá ou não, paciência, mas temos que estar sempre perto de buscar a vitória, e isso nossa equipe vem fazendo”, concluiu.