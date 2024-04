De acordo com a ocorrência, Eliton estava em um passeio de barco com sua esposa quando a embarcação se soltou

publicado em 26/04/2024

Eliton estava em um passeio de barco com sua esposa quando a embarcação se soltou (Foto: Divulgação)

Fernanda Cipriano

O empresário Eliton Henrique Barbato, de 30 anos, sócio proprietário de uma empresa de serviços agrícolas na região morreu em um acidente que ocorreu nesta quinta-feira (25), em um local conhecido como ‘Figueirinha’, no Rio Grande, já na área que pertence ao Estado de Minas Gerais.

De acordo com a ocorrência, Eliton estava em um passeio de barco com sua esposa quando a embarcação se soltou. Ele teria tentado recuperar o barco e acabou caindo em um buraco do rio, submergindo em seguida.