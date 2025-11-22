Município não atendeu todos os requisitos para ser “promovido” de MIT para Estância Turística; oito novas cidades entraram na lista

publicado em 25/11/2025

Votuporanga não conseguiu ser promovida a Estância Turística, o que lhe renderia mais de R$ 5 milhões em recursos (Foto: Foco Studio)

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brO Governo do Estado de São Paulo encaminhou ontem à Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo), o Projeto de Lei que atualiza o ranqueamento dos Municípios Turísticos e amplia de 70 para 78 o número de Estâncias Turísticas paulistas. Votuporanga, cotada para estar entre as oito cidades a serem elevadas de patamar — o que lhe garantiria mais de R$ 5 milhões em recursos para investimento no setor — acabou ficando de fora.A possibilidade de Votuporanga se tornar uma Estância Turística havia sido mencionada pelo próprio secretário de Turismo e Viagens, Roberto de Lucena, durante visita recente ao município. Na ocasião, o secretário deixou claro que a escolha levaria em conta apenas critérios técnicos, mas destacou que Votuporanga estava entre as mais bem colocadas no ranking para essa conquista.“Votuporanga está no caminho certo. O ranking deste ano já está fechado e nas mãos do governador, que deve anunciar o resultado a qualquer momento. São oito MITs que se tornam instâncias. Tomara que Votuporanga esteja lá e se não estiver, nós temos três anos para trabalhar para estar no próximo”, disse o secretário na época.Apesar de não conseguir a promoção, a cidade se manteve entre os MITs (Municípios de Interesse Turístico), o que lhe garante uma verba anual de cerca de R$ 500 mil para investimentos em turismo. Foi com esse recurso, por exemplo, que Prefeitura instalou a Tirolesa e o Pedalinho no Parque da Cultura, assim como reformou os banheiros, o deck e instalou novo piso do Parque, ao longo dos últimos anos.O ranking considera o resultado dos estudos técnicos elaborados pela Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo, responsável pela classificação e revisão periódica dos municípios turísticos. Como mencionado, com o novo ranqueamento, oito MITs (Municípios de Interesse Turístico) foram promovidos à categoria de Estância, após atenderem integralmente aos critérios legais são eles: Tatuí, Jaú, Botucatu, Guararema, Sertãozinho, Buritama, Apiaí e Barra do Turvo.Já as oito estâncias com menor pontuação — que em ciclos anteriores poderiam retornar à condição de MIT — foram mantidas, já que a legislação permite que o estado tenha até 80 Estâncias Turísticas. A nova configuração passa a contemplar 78 Estâncias Turísticas e 136 Municípios de Interesse Turístico (veja lista completa abaixo), com acesso à recursos para obras de infraestrutura turística pelo Dadetur (Departamento de Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios Turísticos), vinculado à pasta estadual de turismo.A atualização, conforme a Pasta estadual, consolida o ciclo de ranqueamento 2024/2025 e reforça a liderança de São Paulo como referência nacional em gestão e política pública do turismo.“São Paulo reconhece o potencial turístico dos seus municípios e tem valorizado toda a cadeia que hoje representa quase 10% do PIB do estado. Ao ampliar o número de Estâncias Turísticas e atualizar a classificação dos MITs, o Estado fortalece sua estratégia de desenvolvimento regional, oferecendo mais estabilidade aos municípios contemplados e aprimorando o direcionamento dos recursos do Dadetur, destinados a obras de infraestrutura turística, sinalização, equipamentos e qualificação”, afirma o secretário de Turismo e Viagens, Roberto de Lucena.A política de Estâncias Turísticas é histórica em São Paulo. Criada na década de 1940, garantiu que cidades com vocação turística recebessem apoio do Estado para desenvolver estrutura, atrativos e serviços. Em 2015, o modelo foi ampliado com a criação dos MITs, democratizando o acesso aos investimentos estaduais e fortalecendo a rede de destinos paulistas.Para os visitantes, esse ecossistema resulta em cidades mais preparadas, com infraestrutura qualificada, atrativos organizados e experiências de viagem aprimoradas. Em agosto deste ano, a Alesp aprovou, por unanimidade, a titulação de 70 novos Municípios de Interesse Turístico, elevando o total para 214 MITs.ItanhaémCaraguatatubaPeruíbeAtibaiaTatuíBotucatuPraia GrandeRibeirão PiresBragança PaulistaJaúGuararemaSertãozinhoSerra NegraSão SebastiãoBuritamaBrotasBarra BonitaIguapeSantosIbiúnaBatataisParaibunaApiaíBarra do TurvoParanapanemaLindóiaCampos do JordãoBarretosSão VicenteAmparoSocorroPirajuSão José do BarreiroPresidente EpitácioGuarujáTupãMongaguáSanta Rita do Passa QuatroOlímpiaIbiráJoanópolisÁguas da PrataSanto Antônio do PinhalMorungabaÁguas de LindóiaSão RoqueItuÁguas de Santa BárbaraArarasCunhaSão PedroSalesópolisTremembéAvaréSaltoParaguaçu PaulistaSanta Fé do SulIlha CompridaSão Bento do SapucaíCacondeMonte Alegre do SulIlha SolteiraHolambraBananalÁguas de São PedroIbitingaCananéiaBertiogaUbatubaNuporangaGuaratinguetáSão Luís do ParaitingaPereira BarretoAnalândiaEldoradoAparecidaEmbu das ArtesIlhabela