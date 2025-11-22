O pastor André Silvério, da Igreja Presbiteriana Vila Formosa, de São Paulo, e o Trio Tris são os convidados especiais dessa comemoração

publicado em 22/11/2025

Trio Tris e o pastor André Silvério (Foto: Reprodução)

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brA Igreja Presbiteriana do Brasil em Votuporanga celebra, neste final de semana, seus 80 anos de fundação. Para marcar a data histórica, a congregação preparou uma programação especial aberta à comunidade. As atividades acontecem neste sábado (22), às 20h, e no domingo (23), às 9h e às 18h30, com a presença de convidados especiais: o pastor André Silvério, da Igreja Presbiteriana Vila Formosa, de São Paulo, e o Trio Tris, conhecido por seu talento e canções de louvor e adoração.As comemorações resgatam a trajetória da igreja na cidade, cuja história teve início em 1945. Naquele ano, Votuporanga, então com apenas oito anos de existência, recebia o reverendo Joaquim R. Mourão, enviado pela Junta de Missões da Igreja Presbiteriana do Brasil. O cenário da época, descrito pelos fundadores, era simples e desafiador: ruas sem pavimentação, falta de energia elétrica – substituída por motores a diesel – e água potável obtida em poços construídos pelos próprios moradores, em casas de paredes de tábua. Foi nesse ambiente que começaram os trabalhos evangelísticos que dariam origem ao campo presbiteriano no município.A partir desse início humilde, formou-se um grupo de fiéis – a então congregação – que, 13 anos depois, em 7 de novembro de 1958, organizou oficialmente a Igreja Presbiteriana de Votuporanga. A partir daí, deixou de ser uma congregação dependente, passando a contar com número suficiente de membros para seu sustento espiritual e financeiro.O presbítero Ademilson Terra Machado destaca a importância da data e a fidelidade da comunidade ao longo dessas oito décadas: “E lá se vão 80, isso mesmo, 80 anos de história da Igreja Presbiteriana nesta querida e amada cidade. Muitas foram as pessoas que o Senhor colocou na história dessa igreja, irmãos queridos que foram instrumento para que o evangelho chegasse até nossos dias”.Ainda segundo ele, a alegria e gratidão pelo legado deixado são acompanhadas de um compromisso contínuo com o evangelho: “Algo que destacamos sempre é que somos fieis ao evangelho puro e simples dado por Jesus. É isto que pregamos e fazemos. Buscamos com toda intensidade vivê-lo, cremos pela palavra dada por Jesus, que é esse evangelho das escrituras e nada mais que faz a diferença cabal e definitiva em uma pessoa. A rendição e entrega ao que Jesus disse em Mateus 11:28: ‘Vinde a mim todos os que estais cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei’. É a mensagem desse convite e a vida que passa a ter todo aquele que o ‘aceita’ que cobre nossas reuniões e atividades no templo e fora dele”.Atualmente, a administração da Igreja Presbiteriana de Votuporanga conta com 11 diáconos, sete presbíteros e dois pastores – o titular, Paulo Henrique Sales Lima, que está à frente da igreja desde 2012, e o auxiliar, Daniel dos Santos Souza Ruvenal. Além deles, muitos membros atuam voluntariamente em diversas áreas, servindo semanalmente a comunidade e acolhendo todos que visitam o templo.A celebração dos 80 anos é, portanto, um marco de fé, união e reconhecimento da caminhada construída por gerações de presbiterianos que ajudaram a escrever a história da igreja na cidade.A Igreja Presbiteriana de Votuporanga fica rua Pernambuco, 3.488, no centro da cidade.Além das comemorações pelos 80 anos, a Igreja Presbiteriana de Votuporanga vive um novo momento de expansão: iniciou recentemente o “plantio” de sua segunda unidade na cidade. Com a chegada de mais um pastor para integrar a equipe ministerial, a expectativa é que a segunda unidade seja oficialmente inaugurada em janeiro, ampliando o alcance das atividades e fortalecendo ainda mais a presença presbiteriana no município. “Nosso projeto é diferente da maioria. Nós começamos pensando primeiro em formar uma comunidade através de estudos bíblicos nos lares e depois de dois anos adquirimos um espaço para a futura igreja”, explicou o presbítero Ademilson.