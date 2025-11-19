Formado nas categorias de base do Fluminense, o lateral-esquerdo conversou com a reportagem do A Cidade

publicado em 25/11/2025

Paulo Victor (Foto: CAV)

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brAlto e forte. Assim é o lateral-esquerdo Paulo Victor, de 26 anos, que chega com presença física para ajudar o Clube Atlético Votuporanguense na disputa do Campeonato Paulista da Série A2 2026, que começa em janeiro.Em conversa com a reportagem do, o atleta revelou que suas principais características de jogo são a velocidade e a força física. “Também tenho um bom passe e chego bem na linha de fundo. Consigo recompor bem, marcar bem e ajudar meus companheiros na medida do possível”, contou.Formado nas categorias de base do Fluminense, Paulo Victor da Costa Miranda Alves acumula passagens por Ceará, UNIRB, Maguary-PE, Audax Rio, Betim Futebol, FC Cascavel e Portuguesa-RJ. Em 2025, atuou em diversas competições nacionais, incluindo a Série D, a Copa do Brasil, o Campeonato Paranaense e a Copa Rio, competição na qual foi campeão, conquistando destaque pela regularidade e desempenho defensivo. “Canhoto e com 1,80m de altura, Paulo Victor chega para defender as cores do CAV no Paulistão Sicredi A2 2026, trazendo experiência e versatilidade ao lado esquerdo do campo”, explicou a direção alvinegra.Para os torcedores da Pantera o lateral prometeu muita vontade e garra. “Nunca vai faltar disposição. Vou estar sempre preparado para dar o meu melhor e honrar essa camisa”, disse. Novo na cidade, ele tem gostado de viver em Votuporanga. “Tô gostando muito, é um clima tranquilo, agradável, então vamos nessa para a próxima temporada para fazermos um bom campeonato”, acrescentou.A Série A2 do Paulistão 2026 reunirá 16 clubes: Água Santa, Ferroviária, Grêmio Prudente, Inter de Limeira, Ituano, Juventus, Linense, Monte Azul, Noroeste, Oeste, São Bento, São José, Sertãozinho, Taubaté, XV de Piracicaba e o Votuporanguense. A competição precisou ser adequada à determinação da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), que limitou a 11 o número máximo de datas destinadas aos campeonatos estaduais a partir da próxima temporada, o que obrigou a Federação Paulista a compactar o calendário e ajustar o modelo de disputa.