Yago Fernando dos Santos Rodrigues é bicampeão brasileiro

publicado em 24/11/2025

Márcio Fukuiama e Yago Fernando dos Santos Rodrigues (Foto: Arquivo Pessoal)

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brO atleta Yago Fernando dos Santos Rodrigues, treinado pelo professor Márcio Fukuiama e representando a Escola Estadual Professora Enny Tereza Longo Fracaro, foi bicampeão brasileiro, com direito a recorde nacional na prova de salto em distância, com a marca de 3,25 metros, na classe T 42, para deficientes dos membros inferiores. Na bagagem, mais duas medalhas de prata nas Paralimpíadas Escolares, nas corridas de 60 e 100 metros rasos. O evento ocorre no CT Paralímpico, na cidade de São Paulo.O adolescente, que tem apenas 13 anos e cursa a 8ª série, compete na categoria Sub-14. Segundo Marcinho, o atleta não competiu no ano passado por falta de apoio para representar a cidade. “Nesta temporada, porém, tivemos uma grande mobilização da municipalidade, empresários locais e até de outras cidades, sensibilizados com o apelo e que tornaram possível e garantiram a ida do atleta para os Jogos Escolares Paralímpicos, da etapa nacional”, contou o treinador.Ainda de acordo com o treinador, Yago, que já detém mais dois recordes nacionais, se qualifica definitivamente como um dos mais promissores atletas paralímpicos do Brasil e necessitando, portanto, cada vez mais apoio e incentivo para alcançar quem sabe uma futura participação nos Jogos Paralímpicos.