publicado em 18/11/2025

No ano passado, encontro promovido pela Câmara reuniu 40 prefeitos e mais de 100 vereadores de 58 cidades da região (Foto: Assessoria)

Franclin Duartefranclin@acidadevotuproanga.com.brA Câmara Municipal de Votuporanga será sede, na semana que vem, dia 28, do 2º Encontro Regional de prefeitos, vice-prefeitos e vereadores do noroeste paulista. O evento começa às 7h30, e contará a presença de lideranças políticas de toda a região, além de palestras com especialistas em comunicação institucional.O encontro é promovido pela Câmara de Votuporanga, por meio da Escola do Legislativo, em parceria com o deputado estadual Carlão Pignatari (PSDB) e com a Prefeitura de Votuporanga. Lideranças de diversos municípios da região já confirmaram presença, além, é claro, dos vereadores anfitriões e do prefeito Jorge Seba (PSD) acompanhado de seu vice-prefeito Luiz Torrinha.Na primeira edição, no ano passado, representantes de 58 municípios, com mais de 100 vereadores e 40 prefeitos participaram da reunião, que promoveu espaço para diálogo, troca de ideias e fortalecimento de parcerias. Na ocasião, os palestrantes convidados foram Jerônimo Figueira da Costa Filho, um dos mais renomados advogados em Direito Público Executivo/Legislativo da região e o professor-doutor Osvaldo Gastaldon, reitor da Unifev.Já neste ano o encontro terá como foco a comunicação pública e política. O publicitário e especialista em marketing político Márcio Lemos ministrará a palestra “Estratégia sobre boas práticas de comunicação nas redes sociais”, trazendo sua experiência em campanhas, gestão de imagem institucional e relacionamento com a sociedade.Já o professor e mestre em Educação Edel Barboza apresentará a palestra “Comunicação Não Violenta”, com foco em promover o diálogo construtivo, o respeito mútuo e a empatia nas relações políticas e administrativas.“Nosso objetivo é reunir prefeitos, vices e vereadores para debater ideias, trocar experiências e buscar soluções conjuntas para os desafios que enfrentamos no dia a dia da administração pública. A Câmara de Votuporanga tem sido um espaço de diálogo e aprendizado, e este evento reafirma nosso compromisso com o desenvolvimento da região e com a boa política”, afirmou o presidente da Câmara, Daniel David (MDB).