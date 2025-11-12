Watson (Foto: CAV)
O Clube Atlético Votuporanguense anunciou na tarde desta segunda-feira (17) mais um nome para a disputa do Paulistão A2 de 2026. Watson Rennio Pires dos Santos Silva, lateral direito, 31 anos, chega para fortalecer o elenco alvinegro.
“Formado nas categorias de base do Corinthians e do São Caetano, Watson construiu uma trajetória consistente no futebol brasileiro, atuando por diversos clubes ao longo da carreira. Entre eles estão: Guarani, Bragantino, Treze, Batatais, Cabofriense, Vitória ES, Portuguesa RJ, Sampaio Corrêa, Londrina, Floresta CE, Uberlândia e Vila Real, além de uma passagem pelo CAV em 2020”, informou a direção da Pantera.
“Com experiência, força defensiva e capacidade de apoiar o ataque, Watson chega para disputar posição e elevar o nível competitivo da equipe para a temporada. Mais um nome que se junta ao grupo em busca dos objetivos do CAV em 2026”, concluiu a diretoria alvinegra.