Elviro Diogo de Oliveira Filho (Foto: Arquivo Pessoal)
Daniel Marques
daniel@acidadevotuporanga.com.br
Faleceu na madrugada desta segunda-feira (17), por volta da meia noite, Elviro Diogo de Oliveira Filho, aos 61 anos de idade, na Santa Casa de Votuporanga. Ele sofreu um acidente de moto recentemente, mas não resistiu. Ele morava no bairro Santa Felícia e deixa a esposa, Rosangela, demais familiares e amigos. O velório está ocorrendo no Velório Municipal, e o sepultamento será às 17h, em Parisi.
O acidente
Segundo familiares, no dia 14 de outubro, Elviro seguia de moto pela rua Copacabana, quando aconteceu a colisão com um carro que trafegava pela avenida Pansani. Desde então ele estava internado na Santa Casa de Votuporanga, onde faleceu.