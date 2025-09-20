Evento ocorre em outubro, em São Paulo, e oferece aos empreendedores acesso a tendências, capacitações e novas oportunidades de negócios

publicado em 22/09/2025

Com o conceito ‘Inteligência Empreendedora’, a edição 2025 da Feira do Empreendedor do Sebrae-SP está com inscrições abertas para os visitantes no site fe25.com.br. O evento é gratuito e será realizado de 15 a 18 de outubro, no São Paulo Expo, na capital paulista.

A FE25 será a 14ª edição da Feira do Empreendedor e tem o objetivo de fomentar o empreendedorismo com foco na geração de negócios, networking e divulgação de produtos e serviços. Além de trazer tendências, oportunidades, tecnologia e muita história inspiradora. A expectativa é receber mais de 110 mil visitantes e movimentar acima dos R$ 45 milhões em negócios.

De acordo com o gerente regional do Sebrae-SP em Votuporanga, Jorge Zanetti, a feira é uma chance para empreendedores locais conhecerem tendências de mercado, soluções inovadoras e oportunidades de negócios que podem ser aplicadas diretamente em seus empreendimentos.

“É um espaço que concentra conhecimento, networking e novas possibilidades para quem já tem ou pretende abrir uma empresa. Incentivamos os empreendedores de Votuporanga e da região a participarem, porque a feira é um verdadeiro mergulho no universo dos negócios”, destacou Jorge Zanetti.

Diante de um crescente uso e interesse relacionado à Inteligência Artificial (IA), em paralelo, o Sebrae-SP destaca o conceito de Inteligência Empreendedora (IE), que envolve tudo o que a instituição desenvolveu ao longo dos mais de 50 anos de atuação. Ou seja, é todo o conhecimento que o Sebrae tem e oferece para cada um dos seus clientes, de forma direcionada e personalizada.

A feira terá 55 mil m² divididos em sete eixos temáticos: Comece seu Negócio, Gerencie o seu Dinheiro, Inovação e Tecnologia, Marketing e Vendas, Comportamento Empreendedor, ESG – Impacto Social e Ambiental, e Cidade Empreendedora.

Além disso, contará com palestras, painéis, consultorias, rodadas de negócios e networking com especialistas e empreendedores de diversos setores.

FE25

Quando? 15 a 18 de outubro, das 10h às 20h

Local: São Paulo Expo, Rodovia dos Imigrantes, 1,5 km - Vila Água Funda, São Paulo