publicado em 24/11/2025

Os organizadores avaliaram que o evento superou as expectativas, destacando a qualidade da estrutura montada (Foto: Divulgação)

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brA 1ª Rotary Run Track&Field Unifev Porecatu, realizada na manhã deste domingo (23) em Votuporanga, reuniu centenas de participantes e movimentou as ruas da cidade em um evento inédito que integrou esporte, bem-estar e impacto social. A iniciativa foi promovida pelo Rotary Club de Votuporanga 8 de Agosto, em parceria com a Track&Field, e contou com apoio operacional da Prefeitura de Votuporanga.Segundo a organização, a prova alcançou 700 inscritos, sendo cerca de 550 atletas no percurso de corrida de 6 quilômetros e 150 participantes na caminhada de 3 quilômetros. Somado ao público presente, a estimativa total foi de aproximadamente 1.500 pessoas acompanhando a programação.Os organizadores avaliaram que o evento superou as expectativas, destacando a qualidade da estrutura montada, a ambientação do circuito e as experiências oferecidas aos participantes. Durante todo o trajeto, os atletas receberam incentivo musical e pontos de hidratação, mantendo o ritmo e fortalecendo a proposta de criar uma experiência esportiva completa e inédita no município.A corrida contou com dois patrocinadores masters, Unifev e Porecatu, além de 10 apoios oficiais: Arcielo Fitness, Noroaço, Ibis Hotel, Cytos Diagnósticos Médicos, Vital Diagnóstico por Imagem, Noromix Concreto, Frango Rico, Connect Provedor de Internet, OdontoNeo Infinity Clinic e Bebidas Poty. Todas as marcas contribuíram com a realização do evento, reforçando a importância do esporte como instrumento de saúde e cidadania.“Mais que esporte, a Rotary Run é também solidariedade. A renda obtida será destinada às entidades apoiadas pelo Fundo Social de Solidariedade de Votuporanga, beneficiando projetos e ações voltadas à população em situação de vulnerabilidade. O Rotary 8 de Agosto agradece o apoio de patrocinadores, parceiros, voluntários e atletas, reforçando que esta foi a primeira edição de uma série de eventos que irão fortalecer o calendário esportivo regional e promover saúde e qualidade de vida à população”, destacaram os organizadores.1 – Victor de Oliveira Andrade2 – Giovani Lazaro Versutti Junior3 – Fernando Ricardo Prado4 – Arthur Bifaroni5 – Marcelo Aparecido de Franca1 – Karina Franzin2 – Jady Erica Aparecida Barbosa de Mello3 – Francielle Vieira Neves4 – Monaiza Trindade5 – Deisi Doreto