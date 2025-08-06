O desempenho coloca a equipe à frente de clubes tradicionais do futebol paulista, como Corinthians, São Paulo e Santos

publicado em 13/08/2025

O time sub-12 do Clube Atlético Votuporanguense faz boa campanha no Paulistão (Foto: Leandro Fotógrafo)

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brO time sub-12 do Clube Atlético Votuporanguense vive um momento de destaque no futebol paulista de base. Sob o comando do treinador Stevys Lippa, a equipe figura entre as melhores do Estado de São Paulo na temporada.No Campeonato Paulista, o Cavinho ocupa posição de evidência tanto na classificação geral quanto no grupo 9, onde soma 30 pontos e aparece em segundo lugar, atrás apenas do Botafogo de Ribeirão Preto, que lidera com 37 pontos. O adversário ribeirão-pretano também ocupa a primeira colocação na classificação geral do torneio.No panorama geral da competição, a Votuporanguense sub-12 está em quarto lugar, atrás do Botafogo, do Palmeiras e do Mirassol. Esses dois últimos somam 31 pontos cada, garantindo vantagem mínima sobre o Cavinho. O desempenho coloca a equipe à frente de clubes tradicionais do futebol paulista, como Corinthians, São Paulo e Santos, evidenciando a campanha consistente que vem sendo realizada.O elenco sub-12 da Pantera tem 22 jogadores: 12 de São José do Rio Preto, cinco de Votuporanga, um de Valentin Gentil, um de Monções, dois Barretos e um atleta de Mirassol.O próximo compromisso da Votuporanguense será no domingo, dia 17, às 15h30, no Estádio Municipal José Vessi, no bairro Bela Vista, em Cravinhos. A partida será justamente contra o Botafogo de Ribeirão Preto, líder do grupo e da classificação geral, confronto direto que pode influenciar as primeiras posições do campeonato.Os times de base da Alvinegra – sem contar o sub-20 – funcionam por meio da parceria com a empresa WS Sports, de São José do Rio Preto, que monta as categorias, e o CAV dá o suporte administrativo, que é a inscrição dos atletas, a logística de jogo, o campo, os uniformes com os patrocinadores, entre outras funções. A montagem do elenco e os profissionais que estão trabalhando são de responsabilidade da WS.