publicado em 22/11/2025

Terça-feira (25) é o Dia Nacional do Doador de Sangue (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brTerça-feira (25) é o Dia Nacional do Doador de Sangue, uma data dedicada a agradecer e valorizar todas as pessoas que, com um gesto simples e generoso, ajudam a salvar vidas todos os dias. No entanto, conforme apuração da reportagem do jornal, o número de doações no Banco de Sangue de Votuporanga caiu bastante. Na semana passada, por exemplo, somente nove bolsas foram captadas.De acordo com a Unidade de Coleta de Sangue de Votuporanga, cada doação pode beneficiar até quatro pessoas, sendo fundamental em tratamentos de emergência, cirurgias e doenças crônicas. Além disso, manter os estoques dos hemocentros abastecidos garante que todos tenham acesso ao sangue quando precisarem.Não é de hoje que o número de doações é considerado baixo. O número baixo de bolsas compromete o atendimento de pacientes que necessitam de transfusões em situações de emergência, cirurgias e tratamentos diversos. Constantemente a Unidade convida a população a doar sangue e ajudar a reverter esse cenário.Segundo a médica Maísa Pelarim, responsável pela Unidade de Coleta de Sangue de Votuporanga, o sangue é um recurso insubstituível, que não pode ser fabricado artificialmente, sendo a doação fundamental para garantir que o atendimento médico seja realizado de forma adequada. “Cada doador contribui diretamente para salvar vidas”, destacou.As pessoas interessadas em doar devem estar bem de saúde, apresentar documento oficial com foto, ter idade entre 16 e 69 anos (menores de 18 anos devem estar acompanhados dos responsáveis). O homem deve pesar mais de 50kg e a mulher mais de 51kg. A primeira doação deve ser antes dos 60 anos e pessoas com tatuagens também podem doar após seis meses da realização do procedimento. Outros critérios serão avaliados na entrevista clínica.Durante o período de um ano, homens e mulheres possuem intervalos diferentes para doação. Doadores do sexo masculino podem realizar até quatro vezes com intervalo mínimo de dois meses entre cada doação e mulheres podem doar até três vezes com o período de três meses entre uma doação e outra.Antes de doar sangue é importante dormir bem por pelo menos seis horas, evitar jejum e consumo de bebidas alcoólicas 12 horas antes da doação, fazer refeições leves e não fumar uma hora antes. Caso esteja fazendo uso de algum medicamento, levar o nome do remédio.Interessados podem entrar em contato com a Unidade pelo (17) 3423 – 2986 ou no WhatsApp (17) 98116 – 7145, de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h. A Unidade de Coleta de Sangue de Votuporanga fica na avenida da Saudade, 2.603, no bairro Vila Nova.Os dias e horários de coleta da Unidade de Sangue de Votuporanga são terça-feira, das 14h30 às 17h30, quinta-feira, das 8h às 11h, e no primeiro sábado do mês, das 8h às 11h (mediante agendamento).