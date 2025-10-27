Dr. Dorival Fuza foi um dos primeiros ginecologistas de Votuporanga
Da Redação
Faleceu no início da noite deste sábado, dia 15, aos 85 anos, o conhecido médico ginecologista e obstetra Dr. Dorival Fuza. Ele foi um dos pioneiros de sua especialidade médica em Votuporanga.
A causa da morte foi por conta de complicações cardíacas. Dr Fuza deixa a esposa Vera e os filhos Kátia, Rodrigo e Daniele, além de um vasto círculo de amigos.
Seu corpo será velado a partir das 8h deste domingo, dia 16, no Velório Municipal de Votuporanga. O sepultamento está marcado para acontecer às 16h, no Cemitério Municipal.