Projeto quer garantir diagnóstico rápido de alteração glicêmica em emergências médicas, segundo justificativa do autor (Foto: A Cidade)
Franclin Duarte
franclin@acidadevotuporanga.com.br
A Câmara Municipal de Votuporanga irá votar, sessão de segunda-feira (24), um conjunto de projetos que inclui mudança no atendimento de saúde, denominação de rua e repasses a entidades assistenciais e de saúde. Dentre as propostas está a que torna obrigatório o teste de glicemia capilar em atendimentos de urgência e emergência da rede pública e privada do município.
O texto determina que hospitais, prontos-socorros e unidades básicas de saúde realizem o exame sempre que houver recomendação médica ou de enfermagem para pacientes diabéticos ou com sintomas de alteração glicêmica. O procedimento também deverá ser aplicado em casos de entrada de pacientes desacordados.
De acordo com Marcão Braz (PP), autor do projeto, a medida busca garantir agilidade no diagnóstico e é essencial para orientar decisões rápidas e evitar complicações graves em atendimentos emergenciais. O objetivo é evitar complicações decorrentes de hipoglicemia ou hiperglicemia, ressaltando que o uso do glicosímetro é ferramenta essencial para respaldar decisões médicas em situações críticas.
Outro projeto em votação é do vereador Wartão (União Brasil), que propõe dar o nome de Adriano Roberto de Azevedo à atual Rua Projetada 19, no Parque Esplanada. A justificativa apresenta a biografia do homenageado, caminhoneiro que morreu em 2020, e ressalta sua trajetória familiar, profissional e comunitária.
Também será analisada a autorização para que a Prefeitura transfira R$ 100 mil do Fundo Municipal de Saúde à Associação Antialcoólica de Votuporanga. O recurso será repassado via Termo de Colaboração ou Fomento e tem como objetivo a compra de um veículo para reforçar a rede de atendimento a pessoas com transtornos relacionados ao uso de álcool e outras drogas. Segundo a mensagem enviada ao Legislativo, a medida busca estruturar melhor o serviço oferecido pela entidade, com recursos previstos no orçamento de 2025.
A pauta inclui ainda o pedido de autorização para transferência de R$ 400 mil à Casa da Criança de Votuporanga, com verba do Fundo Municipal de Assistência Social. O repasse, também em parcela única, permitirá à instituição executar o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para crianças e adolescentes, dentro da política de Proteção Social Básica.