Votuporanga receberá carretas de cursos gratuitos do programa Caminho da Capacitação do Fundo Social de São Paulo

publicado em 22/11/2025

Votuporanga receberá carretas de cursos gratuitos do programa Caminho da Capacitação do Fundo Social de São Paulo (Foto: Governo de SP)

Franclin Duartefranclin@acidadevotuproanga.com.brAs carretas do Programa Caminho da Capacitação, iniciativa do Fundo Social de São Paulo e uma das “meninas dos olhos” do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), chegam a Votuporanga na próxima segunda-feira (24). Os veículos serão utilizados para levar cursos gratuitos de qualificação profissional para diferentes pontos da cidade, com objetivo de ampliar oportunidades de emprego, fomentando a geração de renda e independência financeira.Votuporanga receberá duas carretas com cursos gratuitos. Uma ficará estacionada no Parque da Cultura oferecendo cursos de panificação e açougue, e a outra ficará nas proximidades da Facchini (mais precisamente na Avenida Jerônimo Figueira da Costa, bairro Pozzobon) com o curso de soldagem.Os interessados devem fazer suas inscrições exclusivamente pelo site www.cursofussp.sp.gov.br, selecionar a cidade, o curso e o horário disponíveis. As vagas são limitadas e preenchidas por ordem de inscrição. Os cursos terão início no dia 24 de novembro, com término previsto para 5 de dezembro, e as aulas ocorrerão de segunda a sexta em turnos que variam entre manhã (8h às 12h), tarde (13h às 17h) e noite (18h às 22h).Durante a Caravana 3D em São José do Rio Preto no dia 23 de outubro, o governador do Estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, anunciou a vinda do programa para Votuporanga. No mesmo dia, a primeira-dama e presidente do Fundo Social de São Paulo, Cristiane de Freitas, realizou um encontro em Rio Preto com as primeiras-damas da região, com o objetivo de explicar sobre a iniciativa e fortalecer o trabalho social desenvolvido nos municípios paulistas.“Essa é uma oportunidade incrível para quem deseja aprender uma nova profissão e melhorar de vida. Nosso papel é abrir caminhos para que as pessoas conquistem autonomia e possam transformar suas realidades por meio do trabalho e da qualificação”, disse a primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade de Votuporanga, Rose Seba.