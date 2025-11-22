Votuporanga receberá carretas de cursos gratuitos do programa Caminho da Capacitação do Fundo Social de São Paulo
As carretas do Programa Caminho da Capacitação, iniciativa do Fundo Social de São Paulo e uma das “meninas dos olhos” do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), chegam a Votuporanga na próxima segunda-feira (24). Os veículos serão utilizados para levar cursos gratuitos de qualificação profissional para diferentes pontos da cidade, com objetivo de ampliar oportunidades de emprego, fomentando a geração de renda e independência financeira.
Votuporanga receberá duas carretas com cursos gratuitos. Uma ficará estacionada no Parque da Cultura oferecendo cursos de panificação e açougue, e a outra ficará nas proximidades da Facchini (mais precisamente na Avenida Jerônimo Figueira da Costa, bairro Pozzobon) com o curso de soldagem.
Os interessados devem fazer suas inscrições exclusivamente pelo site www.cursofussp.sp.gov.br, selecionar a cidade, o curso e o horário disponíveis. As vagas são limitadas e preenchidas por ordem de inscrição. Os cursos terão início no dia 24 de novembro, com término previsto para 5 de dezembro, e as aulas ocorrerão de segunda a sexta em turnos que variam entre manhã (8h às 12h), tarde (13h às 17h) e noite (18h às 22h).
Durante a Caravana 3D em São José do Rio Preto no dia 23 de outubro, o governador do Estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, anunciou a vinda do programa para Votuporanga. No mesmo dia, a primeira-dama e presidente do Fundo Social de São Paulo, Cristiane de Freitas, realizou um encontro em Rio Preto com as primeiras-damas da região, com o objetivo de explicar sobre a iniciativa e fortalecer o trabalho social desenvolvido nos municípios paulistas.
“Essa é uma oportunidade incrível para quem deseja aprender uma nova profissão e melhorar de vida. Nosso papel é abrir caminhos para que as pessoas conquistem autonomia e possam transformar suas realidades por meio do trabalho e da qualificação”, disse a primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade de Votuporanga, Rose Seba.