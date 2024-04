A programação abrange diversas áreas artísticas, como música, teatro, dança, circo, cinema, literatura, artes visuais e tecnologias, oferecendo mais de 760 atividades entre os dias 20 de abril e 26 de maio

publicado em 17/04/2024

Coordenado pelo Sesc Rio Preto, o circuito percorrerá seis municípios: Nipoã, Votuporanga, Mirassol, Tanabi, Fernandópolis e Jales (Foto: Divulgação)

Fernanda Cipriano

O Circuito Sesc de Artes 2024 está chegando à região com uma programação repleta de atividades culturais. Coordenado pelo Sesc Rio Preto, o circuito percorrerá seis municípios: Nipoã, Votuporanga, Mirassol, Tanabi, Fernandópolis e Jales. A programação abrange diversas áreas artísticas, como música, teatro, dança, circo, cinema, literatura, artes visuais e tecnologias, oferecendo mais de 760 atividades entre os dias 20 de abril e 26 de maio.

Em sua trajetória, o Circuito Sesc de Artes 2024 proporcionará experiências culturais gratuitas e acessíveis a todos os públicos, ocupando ruas, praças e parques de 122 municípios paulistas. A iniciativa visa fortalecer os laços comunitários e democratizar o acesso à cultura, promovendo um sentimento de pertencimento nas cidades por onde passa.

A curadoria coletiva, realizada pelas equipes das 22 unidades da rede Sesc, garante uma programação diversificada, com a presença de trabalhos artísticos de diferentes origens e estilos. Uma das premissas do circuito é a valorização da produção local, sendo que metade das atrações deste ano são oriundas do interior e litoral de São Paulo.

Além das apresentações artísticas, o Circuito também oferecerá o curso online "Mapeamentos culturais: teorias, ferramentas e aplicações", ministrado por Ana Paula do Val, doutoranda em Ciências Humanas e Sociais pela UFABC. O curso tem como objetivo compartilhar metodologias e ferramentas para compreensão e intervenção em contextos socioculturais.