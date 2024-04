Edson, que atua como volante e atacante, está deixando o CAV

publicado em 29/04/2024

Edson deixa o CAV (Foto: Reprodução/Instagram Aparecida E C)

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brAutor do gol do título da Votuporanguense na vitória de 1 a 0 neste sábado (27) contra o Grêmio Prudente, Edson deixa o CAV. O jogador, que atua como volante e atacante, pertence ao Aparecida Esporte Clube e estava na Alvinegra por empréstimo.“Orgulho de fazer parte desta trajetória de superação e conquistas. Parabéns, Edson! O Aparecida torce por você e te deseja uma caminhada cheia de vitórias no Clube Atlético Tubarão, de Santa Catarina. Ao CAV fica nosso agradecimento e um até breve!”, postou o perfil oficial do Aparecida Esporte Clube.