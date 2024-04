Um abaixo assinado chegou a ser apresentado por moradores apontando problemas que vão desde som automotivo em alto volume, até a prática de sexo em público durante as noites

publicado em 30/04/2024

Chandelly Protetor denunciou a prática de “baderna generalizada” na avenida Sebastião Vaz de Oliveira, no Jardim Universitário (Foto: Assessoria)

Franclin Duarte

O vereador Chandelly Protetor (Republicanos) aproveitou seu tempo na sessão da Câmara Municipal desta segunda-feira (29), à noite para denunciar o que ele classificou como uma baderna generalizada na avenida Sebastião Vaz de Oliveira, no bairro Jardim Universitário. Um abaixo assinado chegou a ser apresentado por moradores apontando problemas que vão desde som automotivo em alto volume, até a prática de sexo em público durante as noites.

Segundo Chandelly, a situação se tornou insustentável. Além do som alto que perturba o sossego da população, pessoas estariam urinando no chão, deixando um odor insuportável, motociclistas passam empinando o tempo todo e fazendo barulho, além do uso desenfreado de drogas.

“Imagine você morando em um bairro onde é incomodado por todas essas situações. Eu vi os vídeos e os moradores aqui da região tem razão de reclamar e vamos procurar as autoridades competentes para que as pessoas desse bairro não tenham o seu sossego perturbado por pessoas que vêm fazer baderna nessa avenida”, disse o vereador.