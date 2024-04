Anúncio da renovação ocorreu na manhã desta segunda-feira (29)

publicado em 29/04/2024

(Foto: Pedro Zacchi)

Daniel Marques

daniel@acidadevotuporanga.com.br



Campeão da Série A3 2024, o técnico Rogério Corrêa renovou com o Clube Atlético Votuporanguense. O anúncio foi feito pelo presidente do CAV, Edilberto Fiorentino, o Caskinha, ao lado do treinador.



Em uma campanha quase perfeita – com somente duas derrotas – o Clube Atlético Votuporanguense foi campeão do Paulista da Série A3 de 2024 na noite de sábado (27) na Arena Plínio Marin. O CAV venceu o Grêmio Prudente por 1 a 0 no segundo jogo da final. Na visão do técnico da Pantera, Rogério Corrêa, o título foi justo.



Após levar o clube à vitória no Paulistão deste ano, a diretoria reconhece seu talento e liderança, garantindo sua presença para a Copa Paulista e o próximo desafio na A2. Com o apoio fervoroso da torcida, Corrêa conquistou o acesso nesta temporada, consolidando sua importância para o clube.