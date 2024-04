Com um repertório que homenageia os grandes nomes da música country americana, o show acontece nesta noite no Bar Dom Pedro

publicado em 30/04/2024

Além dos clássicos da música country, o show de Mateus Rott também trará versões especiais de grandes sucessos do rock (Foto: Divulgação)

Fernanda Cipriano

Votuporanga se prepara para receber um espetáculo musical conhecido em todo o território nacional. Pela primeira vez na cidade, o renomado cantor Mateus Rott apresentará um show inédito de Country Music. O show tem realização da Rádio Cidade FM e acontece hoje no Bar Dom Pedro, em Votuporanga. A casa abre a partir das 19h e o show está programado para iniciar por volta das 21h30.

Com um repertório que homenageia os grandes nomes da música country americana, como Garth Brooks, Alan Jackson, George Strait, Elvis Presley, Shania Twain, entre outros, o show promete encantar o público com sucessos atemporais e melodias envolventes.

Além dos clássicos da música country, o show de Mateus Rott também trará versões especiais de grandes sucessos do rock, adaptados ao estilo country, proporcionando uma experiência musical diversificada e empolgante para todos os gostos.

Mateus Rott e banda já percorreram 18 estados brasileiros, sendo um dos principais shows da tradicional Festa de Peão de Barretos em 2023. Em Votuporanga, Mateus promete um show pra ninguém ficar parado.