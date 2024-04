Os criminosos desviavam parte da carga de ração a granel e depois revendia para produtores da região; o crime acontece desde novembro do ano passado

publicado em 30/04/2024

O caso aconteceu na tarde desta segunda-feira, em uma propriedade rural no bairro Parque das Nações (Foto: Polícia Ambiental)

Fernanda Cipriano

A Polícia Ambiental de Votuporanga prendeu em flagrante uma quadrilha especializada em furto e receptação. O caso aconteceu na tarde desta segunda-feira (29), em uma propriedade rural no bairro Parque das Nações, onde os criminosos foram vistos fazendo o desvio da carga de ração da empresa Frango Rico.

De acordo com a ocorrência, o flagra aconteceu após uma denúncia anônima que levou os policiais até uma pequena propriedade rural na divisa com o bairro Parque das Nações, onde estaria ocorrendo o furto de produtos de nutrição.

Segundo a Polícia Ambiental, o modus operandi da quadrilha consistia em desviar parte da carga de ração a granel, que deveria ser entregue nas granjas da região. O motorista do caminhão, terceirizado pela empresa Frango Rico, simulava o descarregamento total da carga, deixando uma parte no tanque de transporte do veículo.

Em seguida, ele seguia para uma chácara nos arredores da cidade, onde a carga era rapidamente descarregada e posteriormente vendida. A equipe da Polícia Ambiental chegou ao local e flagrou o caminhão sendo descarregado no chão, em cima de uma lona, por seis indivíduos.

Após a abordagem, foi constatado que se tratava de uma quadrilha com divisões bem especificadas. O morador da chácara, como parte do acordo pela cessão do local para a prática criminosa, recebia parte da ração furtada. Na residência foram encontradas armas de pressão adulteradas, um revólver calibre 32 municiado e um simulacro de pistola, além de dinheiro.

O motorista do caminhão admitiu aos policiais que participava do esquema desde novembro de 2023 e que o valor da venda da carga desviada variava entre R$ 1 e R$ 1,50 o kg. A carga subtraída foi avaliada em, aproximadamente, R$ 5 mil.